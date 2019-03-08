Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

фото с сайта МВД НСО

Участковые уполномоченные полиции участвуют во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом».

Сегодня, 8 Марта, во время обхода своих территорий участковые решили поздравить местных жительниц с Международным женским днём. Женщинам говорят тёплые слова, дарят цветы и открытки-памятки с контактными данными сотрудника полиции.

«Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь приятными, по-весеннему тёплыми событиями и множеством женских радостей. Желаю каждой из вас во все дни чувствовать себя любимой и защищенной», — говорится в поздравлении от участкового.

Также в преддверии 8 Марта кинологи Новосибирской области посетили «Центр социальной помощи семье и детям» и поздравили их подопечных и педагогов, подарив им цветы и сладкие подарки юным дамам. Более того, они приняли участие и в праздничном концерте.

Напомним, новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта.