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Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 МартаРубрика: woman, общество
08.03.2019 16:15
фото с сайта МВД НСО
Участковые уполномоченные полиции участвуют во Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом».
Сегодня, 8 Марта, во время обхода своих территорий участковые решили поздравить местных жительниц с Международным женским днём. Женщинам говорят тёплые слова, дарят цветы и открытки-памятки с контактными данными сотрудника полиции.
«Пусть ваша жизнь будет наполнена лишь приятными, по-весеннему тёплыми событиями и множеством женских радостей. Желаю каждой из вас во все дни чувствовать себя любимой и защищенной», — говорится в поздравлении от участкового.
Также в преддверии 8 Марта кинологи Новосибирской области посетили «Центр социальной помощи семье и детям» и поздравили их подопечных и педагогов, подарив им цветы и сладкие подарки юным дамам. Более того, они приняли участие и в праздничном концерте.
Напомним, новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 марта.
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Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта
Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
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