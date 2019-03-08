Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новосибирска

фотография Дианы Днепр

Десятки новосибирцев пришли на согласованную акцию, чтобы напомнить о проблемах современных женщин.

Сегодня с 12 до 13 часов дня в гайд-парке у театра «Глобус» состоялся согласованный пикет в честь Международного женского дня. Цель данного мероприятия, по словам организаторов, это напомнить, что 8 Марта — не праздник весны и женственности, а праздник борьбы за женские права.

«Когда продолжается натиск на женские репродуктивные права, декриминализировано домашнее насилие, на домогательства нет управы, широко распространены негласная трудовая дискриминация и эксплуатация домашнего труда женщин, этот день актуален, как и сто лет назад», — сообщили в группе акции во ВКонтакте.

Как рассказала Сиб.фм одна из участниц пикета, на мероприятии собралось около 50 людей, в том числе не только женщины, но и мужчины. Их плакаты гласят как о проблемах общества, так и призывают женщин быть солидарными друг у другу и объединяться.

Напомним, в марте омбудсмен предложила засчитывать женщинам годы воспитания за трудовой стаж.