Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта
Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре НовосибирскаРубрика: woman, общество
08.03.2019 12:55
фотография Дианы Днепр
Десятки новосибирцев пришли на согласованную акцию, чтобы напомнить о проблемах современных женщин.
Сегодня с 12 до 13 часов дня в гайд-парке у театра «Глобус» состоялся согласованный пикет в честь Международного женского дня. Цель данного мероприятия, по словам организаторов, это напомнить, что 8 Марта — не праздник весны и женственности, а праздник борьбы за женские права.
«Когда продолжается натиск на женские репродуктивные права, декриминализировано домашнее насилие, на домогательства нет управы, широко распространены негласная трудовая дискриминация и эксплуатация домашнего труда женщин, этот день актуален, как и сто лет назад», — сообщили в группе акции во ВКонтакте.
Как рассказала Сиб.фм одна из участниц пикета, на мероприятии собралось около 50 людей, в том числе не только женщины, но и мужчины. Их плакаты гласят как о проблемах общества, так и призывают женщин быть солидарными друг у другу и объединяться.
Напомним, в марте омбудсмен предложила засчитывать женщинам годы воспитания за трудовой стаж.
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта
Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
Статьи по теме
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Новости по теме
Популярное