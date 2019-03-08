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Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

Рубрика: общество

08.03.2019 18:19

фото с сайта pixabay.com

Десантирование прошло в рамках учений бригады специального назначения Центрального военного округа. 

Свыше 500 военнослужащих спецназа, дислоцированных в Новосибирской области, выполнили десантирование под прикрытием сильного снегопада. 

Прыжки осуществлялись в борта вертолёта Ми-8АМТШ с высоты от 600 до 1200 метров в полном боевом снаряжении. В ходе учений использовались новые парашютные системы Д-10 и «Арбалет-2». 

«Спецназовцы использовали погодное явление как способ маскировки. Сильный снегопад позволил военнослужащим максимально оставаться незамеченными для условного противника. После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: сбор группы в точке приземления и занятие круговой обороны, проведение диверсионных действий на объектах условного противника, а также совершение марша в полном боевом снаряжении в район сбора», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. 

Напомним, 26 февраля в Новосибирской области начались летно-тактические учения для отработки разведки и ведения боя. 

Теги: военные ЦВО

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сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

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В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

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