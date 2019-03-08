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Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

Рубрика: общество

08.03.2019 15:21

фото с сайта krsk2019.ru

Сборная России установила новый рекорд по числу наград, полученных на зимних Универсиадах. 

На Универсиаде в Красноярске российские спортсмены улучшили собственный рекорд по количеству завоеванных медалей.

Сейчас в копилке сборной России 73 награды, в том числе, золота – 24, серебра – 27, бронзы – 23. Прошлый рекорд превышен на две медали. 

Напомним, при подготовке к Универсиаде Красноярский губернатор оценил проведение студенческих игр в 50 миллионов рублей.

Теги: спорт Универсиада

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Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

сегодня 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

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вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

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