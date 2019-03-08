Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

фото с сайта krsk2019.ru

Сборная России установила новый рекорд по числу наград, полученных на зимних Универсиадах.

На Универсиаде в Красноярске российские спортсмены улучшили собственный рекорд по количеству завоеванных медалей.

Сейчас в копилке сборной России 73 награды, в том числе, золота – 24, серебра – 27, бронзы – 23. Прошлый рекорд превышен на две медали.



Напомним, при подготовке к Универсиаде Красноярский губернатор оценил проведение студенческих игр в 50 миллионов рублей.