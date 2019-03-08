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Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в РоссииРубрика: общество
08.03.2019 15:21
фото с сайта krsk2019.ru
Сборная России установила новый рекорд по числу наград, полученных на зимних Универсиадах.
На Универсиаде в Красноярске российские спортсмены улучшили собственный рекорд по количеству завоеванных медалей.
Сейчас в копилке сборной России 73 награды, в том числе, золота – 24, серебра – 27, бронзы – 23. Прошлый рекорд превышен на две медали.
Напомним, при подготовке к Универсиаде Красноярский губернатор оценил проведение студенческих игр в 50 миллионов рублей.
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Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта
Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
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