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Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

Рубрика: афиша

08.03.2019 17:24

фото предоставили организаторы

Первый военно-туристический слёт будет посвящён 30-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. 

Слёт откроется 9 марта в парке «Бургинская роща». Для участия приглашены команды в возрасте от 12 лет о 21 года. 

«Соревнования предусматривают два блока: туристский и военно-прикладной. Командам предстоит преодолеть несколько видов переправ и крутой склон с использованием туристского снаряжения, показать мастерство завязывания узлов, пройти мини-марафон на лыжах с картой и компасом, вскипятить 1 литр воды в походных условиях и открыть подручными средствами или руками консервную банку. А после этого точно выстрелить из пневматической винтовки, защититься от химической атаки с помощью противогаза и общевойскового защитного костюма, разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова, снарядить патронами магазин автомата и кинуть гранату», — сообщают организаторы мероприятия «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов». 

Всё время слёта будет работать выставка вооружения и военной формы Великой Отечественной и афганской войны. 

Напомним, в феврале в Заельцовском парке Новосибирска прошла реконструкция боёв за Синявские высоты. 

Теги: военные мероприятия

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Предложить новость

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

сегодня 18:19 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

сегодня 17:24 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

сегодня 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

сегодня 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

сегодня 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

вчера 18:32 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

вчера 17:37 Woman 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

вчера 16:25 Политика 0 Коммент.

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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