Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

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Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в НовосибирскеРубрика: афиша
08.03.2019 17:24
фото предоставили организаторы
Первый военно-туристический слёт будет посвящён 30-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
Слёт откроется 9 марта в парке «Бургинская роща». Для участия приглашены команды в возрасте от 12 лет о 21 года.
«Соревнования предусматривают два блока: туристский и военно-прикладной. Командам предстоит преодолеть несколько видов переправ и крутой склон с использованием туристского снаряжения, показать мастерство завязывания узлов, пройти мини-марафон на лыжах с картой и компасом, вскипятить 1 литр воды в походных условиях и открыть подручными средствами или руками консервную банку. А после этого точно выстрелить из пневматической винтовки, защититься от химической атаки с помощью противогаза и общевойскового защитного костюма, разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова, снарядить патронами магазин автомата и кинуть гранату», — сообщают организаторы мероприятия «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».
Всё время слёта будет работать выставка вооружения и военной формы Великой Отечественной и афганской войны.
Напомним, в феврале в Заельцовском парке Новосибирска прошла реконструкция боёв за Синявские высоты.
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