Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

фото предоставили организаторы

Первый военно-туристический слёт будет посвящён 30-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.

Слёт откроется 9 марта в парке «Бургинская роща». Для участия приглашены команды в возрасте от 12 лет о 21 года.

«Соревнования предусматривают два блока: туристский и военно-прикладной. Командам предстоит преодолеть несколько видов переправ и крутой склон с использованием туристского снаряжения, показать мастерство завязывания узлов, пройти мини-марафон на лыжах с картой и компасом, вскипятить 1 литр воды в походных условиях и открыть подручными средствами или руками консервную банку. А после этого точно выстрелить из пневматической винтовки, защититься от химической атаки с помощью противогаза и общевойскового защитного костюма, разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова, снарядить патронами магазин автомата и кинуть гранату», — сообщают организаторы мероприятия «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».

Всё время слёта будет работать выставка вооружения и военной формы Великой Отечественной и афганской войны.

Напомним, в феврале в Заельцовском парке Новосибирска прошла реконструкция боёв за Синявские высоты.