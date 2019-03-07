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В Бурятии женщина убила сожителя в день своего рождения

Рубрика: проиcшествия

09.03.2019 09:00

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мать заступилась за дочь, когда отец похитил деньги из её кошелька; в результате ссоры женщина зарезала мужчину ножом. 

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы города Улан-Удэ, подозреваемой в убийстве своего сожителя. По материалам следствия, убийство произошло 6 марта. Потерпевший был безработным и часто выпивал, тогда как его сожительница, с которой он имел общего ребёнка, работала на двух работах и обеспечивала семью. Несовершеннолетней дочери также приходилось подрабатывать, чтобы помочь матери прокормить семью. 

В свой день рождения, утром 6 марта, женщина ушла на работу. В это время мужчина вытащил деньги из сумки дочери, на которые купил сигареты и алкоголь. Обнаружив пропажу, дочь позвонила матери по телефону и пожаловалась на отца. Вернувшись вечером, женщина стала ругать сожителя. В ответ пьяный мужчина бросил в неё зеркало, пообещал убить свою супругу, схватил за руку и потащил на кухню. На кухне женщина схватила нож, которым и убила сожителя.

О случившемся в полицию женщина сообщила сама. Расследование продолжается. 

Напомним, ранее в Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу. 

 

Теги: криминал Бурятия семья

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вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

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вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

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