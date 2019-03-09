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В Хакасии мужчина зарезал сожительницу в гостях

Рубрика: проиcшествия

09.03.2019 13:20

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Чрезмерное употребление алкоголя привело к кровавой драме.

Следователи Усть-Абаканского района Республики Хакасия завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в ноябре 2018 года в отношении 50-летнего местного жителя, которого подозревали в убийстве своей сожительницы, сообщает СУ СКР по Республике Хакасия. 

По материалам следствия, 9 ноября 2018 года обвиняемый со своей гражданской супругой пришёл в гости к общей знакомой. Во время застолья изрядно выпившая пара поссорилась — мужчина обвинял женщину во лжи. Мужчина не смог сдержать гнева и ударил потерпевшую ножом в шею. От полученного ранения женщина погибла на месте. 

После совершения преступления злоумышленник постарался замести следы и спрятал тело убитой в погребе. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в Бурятии женщина убила сожителя в день своего рождения за угрозу расправиться с ней.

 

Теги: Хакасия СФО криминал семья

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сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

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вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

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вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

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