В ночь на 8 марта новосибирцу ампутировало ногу в смертельной аварии

фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Сразу два серьёзных ДТП произошло в Новосибирской области перед Международным женским днём.

В 20 часов 7 марта инцидент произошёл в Чановском районе на 1052-ом километре трассы «Иртыш». 37-летний красноярец на Renault Sandero не справился с управлением во время обгона и врезался во встречный Isuzu.

В результате аварии водитель Renault Sandero скончался от полученных травм на месте. А 51-летний омич на Isuzu получил травму голени.

Второй инцидент случился чуть позже, в ночь на 8 марта на улице Немировича-Данченко у дома № 142. По предварительной информации регионального МВД, водитель Skoda Rapid сбил двоих пешеходов в зоне нерегулируемого перехода, а затем врезался в Subaru Forester.

В ДТП на месте скончался пешеход, неустановленный мужчина возраста 35-40 лет.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, машина Skoda Rapid была брендирована «Яндекс.Такси»

«Второй пешеход, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга», — сообщили в пресс-службе МВД.

На данный момент устанавливается личность погибшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ночь на 6 март водитель BMW погиб при столкновении с фурой в Алтайском крае.