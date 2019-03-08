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В ночь на 8 марта новосибирцу ампутировало ногу в смертельной аварии

Рубрика: проиcшествия

08.03.2019 12:37

фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Сразу два серьёзных ДТП произошло в Новосибирской области перед Международным женским днём.

В 20 часов 7 марта инцидент произошёл в Чановском районе на 1052-ом километре трассы «Иртыш». 37-летний красноярец на Renault Sandero не справился с управлением во время обгона и врезался во встречный Isuzu.

В результате аварии водитель Renault Sandero скончался от полученных травм на месте. А 51-летний омич на Isuzu получил травму голени.

Второй инцидент случился чуть позже, в ночь на 8 марта на улице Немировича-Данченко у дома № 142. По предварительной информации регионального МВД, водитель Skoda Rapid сбил двоих пешеходов в зоне нерегулируемого перехода, а затем врезался в Subaru Forester.

В ДТП на месте скончался пешеход, неустановленный мужчина возраста 35-40 лет.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, машина Skoda Rapid была брендирована «Яндекс.Такси»

«Второй пешеход, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга», — сообщили в пресс-службе МВД.

На данный момент устанавливается личность погибшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Напомним, в ночь на 6 март водитель BMW погиб при столкновении с фурой в Алтайском крае.

Теги: аварии ДТП автомобили

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Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

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сегодня 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

сегодня 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

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В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

вчера 18:32 Культура 0 Коммент.

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вчера 17:37 Woman 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:23 Общество 0 Коммент.

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