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В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкойРубрика: общество
08.03.2019 12:07
фото из группы «ДоброСпас-Новосибирск» во ВКонтакте
Жительница Новосибирска ушла из дома и пропала; из особых примет волонтёры отличают крайне медленное передвижение и отсутствие передних зубов.
Волонтёры «ДоброСпас-Новосибирск» просят горожан помочь в поисках пропавшей 50-летней Ирины Жерняровой. 3 марта она вышла из дома по адрессу Рябиновая, 10/1; и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.
Рост пропавшей — 170 сантиметров, среднее телосложение, тёмно-русые волосы — карэ, каре-зелёные глаза. Особые приметы: медленное передвижение и отсутствие четырёх передних зубов на верхней челюсти.
В день пропажи Ирины Жернярова была одета в матерчатую куртку с опушкой кофейного цвета, розовую шапку со стразами, чёрные брюки и белые кроссовки.
Тем, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить волонтёрам по телефонам: 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58. Или набрать 112.
Напомним, в Новосибирске также разыскивают школьницу с романтичной татуировкой.
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