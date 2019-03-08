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В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

Рубрика: общество

08.03.2019 12:07

фото из группы «ДоброСпас-Новосибирск» во ВКонтакте

Жительница Новосибирска ушла из дома и пропала; из особых примет волонтёры отличают крайне медленное передвижение и отсутствие передних зубов.

Волонтёры «ДоброСпас-Новосибирск» просят горожан помочь в поисках пропавшей 50-летней Ирины Жерняровой. 3 марта она вышла из дома по адрессу Рябиновая, 10/1; и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

Рост пропавшей — 170 сантиметров, среднее телосложение, тёмно-русые волосы — карэ, каре-зелёные глаза. Особые приметы: медленное передвижение и отсутствие четырёх передних зубов на верхней челюсти.

В день пропажи Ирины Жернярова была одета в матерчатую куртку с опушкой кофейного цвета, розовую шапку со стразами, чёрные брюки и белые кроссовки.

Тем, кому что-либо известно о её местонахождении, просят сообщить волонтёрам по телефонам: 8-953-887-17-77, 8-951-387-07-58. Или набрать 112.

Напомним, в Новосибирске также разыскивают школьницу с романтичной татуировкой.

 

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Теги: поиски пропавших волонтёры

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

сегодня 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

сегодня 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

сегодня 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

сегодня 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

сегодня 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

сегодня 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

сегодня 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

вчера 23:49 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

вчера 19:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

вчера 18:32 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

вчера 17:37 Woman 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

вчера 17:17 Общество 0 Коммент.

Госдума приняла закон о запрете фейковых новостей

вчера 16:25 Политика 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

Топ-5 мест для встречи Масленицы в Новосибирске

вчера 14:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

вчера 13:23 Общество 0 Коммент.

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