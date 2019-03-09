Кемеровчан задержали за избиение несовершеннолетних в общежитии

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Кемеровчан задержали за избиение несовершеннолетних в общежитииРубрика: проиcшествия
09.03.2019 15:56
фото подозреваемого со страницы Андрея Матушкина
Ночью двое взрослых подвыпивших мужчин избили подростков в одном из общежитий Кемерова.
Сообщение о ЧП появилось сегодня, 9 марта, в социальных сетях.
«Увидел у лифта в общежитии на Ленина заплаканную девчонку. Она сказала, что ее друзей избили взрослые мужчины и утащили на верхние этажи», — сообщил в социальной сети «ВКонтакте» очевидец Андрей Матушкин. Молодой человек попросил откликнуться пострадавших, так как испугавшись, они просто сбежали с места преступления.
Оперативно установить личности всех участников конфликта удалось полицейским. На данный момент они проверяются нескольких мужчин на причастность к попытке грабежа несовершеннолетних.
Напомним, в феврале школьница украла у знакомой доллары, евро и золотые изделия на 140 тысяч рублей.
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