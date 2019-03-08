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Кемеровчанин помог пьяному мужчине добраться домой и обокрал его

Рубрика: проиcшествия

10.03.2019 09:00

фото с сайта pixabay.com

Злоумышленник обокрал квартиру мужчины и сбыл похищенное в ломбард.

В полицию обратился 35-летний житель города Кемерово, который сообщил о хищении неизвестным из его квартиры ценных вещей. Как рассказал потерпевший, накануне он был нетрезв и шёл по улице, как к нему подошёл злоумышленник и предложил помочь добраться до дома. Не подозревая об истинных намерениях мужчины, потерпевший согласился. 

Когда они добрались до квартиры, подозреваемый помог потерпевшему войти, однако решил не уходить с пустыми руками и похитил из квартиры наручные часы, ювелирные изделия и мобильный телефон. Ущерб от действий преступника составил 35 тысяч рублей. Драгоценности и часы похититель сдал в ломбард, а мобильный телефон решил оставить себе. 

Не чистым на руку помощником оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы. 

Напомним, ранее в Кемерове вор похитил у музыканта кларнет и дудук

 

Теги: Кузбасс криминал Кемерово

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Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

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