Кемеровчанин помог пьяному мужчине добраться домой и обокрал его

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Злоумышленник обокрал квартиру мужчины и сбыл похищенное в ломбард.

В полицию обратился 35-летний житель города Кемерово, который сообщил о хищении неизвестным из его квартиры ценных вещей. Как рассказал потерпевший, накануне он был нетрезв и шёл по улице, как к нему подошёл злоумышленник и предложил помочь добраться до дома. Не подозревая об истинных намерениях мужчины, потерпевший согласился.

Когда они добрались до квартиры, подозреваемый помог потерпевшему войти, однако решил не уходить с пустыми руками и похитил из квартиры наручные часы, ювелирные изделия и мобильный телефон. Ущерб от действий преступника составил 35 тысяч рублей. Драгоценности и часы похититель сдал в ломбард, а мобильный телефон решил оставить себе.

Не чистым на руку помощником оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кемерове вор похитил у музыканта кларнет и дудук.