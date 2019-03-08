Кемеровчанин помог пьяному мужчине добраться домой и обокрал его

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Кемеровчанин помог пьяному мужчине добраться домой и обокрал егоРубрика: проиcшествия
10.03.2019 09:00
фото с сайта pixabay.com
Злоумышленник обокрал квартиру мужчины и сбыл похищенное в ломбард.
В полицию обратился 35-летний житель города Кемерово, который сообщил о хищении неизвестным из его квартиры ценных вещей. Как рассказал потерпевший, накануне он был нетрезв и шёл по улице, как к нему подошёл злоумышленник и предложил помочь добраться до дома. Не подозревая об истинных намерениях мужчины, потерпевший согласился.
Когда они добрались до квартиры, подозреваемый помог потерпевшему войти, однако решил не уходить с пустыми руками и похитил из квартиры наручные часы, ювелирные изделия и мобильный телефон. Ущерб от действий преступника составил 35 тысяч рублей. Драгоценности и часы похититель сдал в ломбард, а мобильный телефон решил оставить себе.
Не чистым на руку помощником оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Кемерове вор похитил у музыканта кларнет и дудук.
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Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону
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