Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

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Телефонный мошенник убедил доверчивую пенсионерку в том, что она серьёзно больна.

Сотрудники отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово разыскивают мужчину, которого подозревают в хищении у пожилой женщины 500 тысяч рублей.

Как выяснили оперативники, на городской телефон 69-летней женщины поступил звонок. Мужчина на другом конце провода представился врачом. Он сообщил пенсионерке, что она серьёзна больна, по результатам анализов у неё нашли некую опасную инфекцию, при которой нельзя контактировать с родственниками.

Мошенник убедил бабушку в необходимости начать приём редких дорогостоящих лекарств, которые он может предоставить, если она перешлёт на его счет 500 тысяч рублей. Через несколько дней после приёма лжедоктор обещал потерпевшей полное излечение.

Незадолго до звонка женщина действительно посещала больницу для сдачи анализов, поэтому слова мошенника не вызвали у неё сомнений. Бабушка доверилась аферисту и отправила деньги на указанный счёт, однако в обещанный срок лекарство к ней не пришло.

Женщина позвонила в медучреждение, сотрудником которого представился мошенник, чтобы уточнить, когда придёт заказанный препарат. В больнице ответили, что препараты по телефону не назначают, а доктора, который назначил лекарство, среди персонала больницы никогда не было. Тогда женщина осознала, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском подозреваемого в мошенничестве. Уголовное дело ещё не заведено, однако вопрос о его возбуждении решается. Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее мошенницы убедили омскую пенсионерку в том, что её сын и внук умрут через девять дней, если не провести магический обряд на кладбище за 600 тысяч рублей.