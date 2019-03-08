На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

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Мужчине грозит уголовная статья за нанесённый природе ущерб в 130 тысяч рублей.

В Улаганском районе республики Алтай сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Житель Турочакского района приехал в гости к родственникам в село Улаганского района в январе 2019 года. Мужчина решил помочь родным, которым приходилось экономить древесину при отоплении дома, и заготовить для них дрова.

Злоумышленник ввёл семью в заблуждение, сказав, что в урочище «ГЭС» Улаганского лесничества ему выделена деляна для заготовки дров. К рубке деревьев мужчина привлёк своих племянников, не подозревавших о незаконности намерений дяди. Всего мужчины срубили 14 лиственниц, которые впоследствии пустили на дрова и вывезли на грузовике одного из сельчан.

Обнаружив спилы деревьев, сотрудники урочища обратились в полицию. Оперативникам удалось доказать причастность 38-летнего жителя Турочакского района к этому преступлению. Мужчина был доставлен в отделение, где дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области.