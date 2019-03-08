2 балла
-8
65.96 74.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

Рубрика: проиcшествия

10.03.2019 08:04

С САЙТА "PIXABAY.COM"

Мужчине грозит уголовная статья за нанесённый природе ущерб в 130 тысяч рублей.

В Улаганском районе республики Алтай сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев. Житель Турочакского района приехал в гости к родственникам в село Улаганского района в январе 2019 года. Мужчина решил помочь родным, которым приходилось экономить древесину при отоплении дома, и заготовить для них дрова. 

Злоумышленник ввёл семью в заблуждение, сказав, что в урочище «ГЭС» Улаганского лесничества ему выделена деляна для заготовки дров. К рубке деревьев мужчина привлёк своих племянников, не подозревавших о незаконности намерений дяди. Всего мужчины срубили 14 лиственниц, которые впоследствии пустили на дрова и вывезли на грузовике одного из сельчан. 

Обнаружив спилы деревьев, сотрудники урочища обратились в полицию. Оперативникам удалось доказать причастность 38-летнего жителя Турочакского района к этому преступлению. Мужчина был доставлен в отделение, где дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело. 

Напомним, более 60 «чёрных лесорубов» поймали с начала этого года в Новосибирской области.

 

Теги: лес Алтай крисинал

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.04.2018

Сибирь в огне

В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...

Читать далее
Image
17.07.2015

Пройти огонь, воду и надувные батуты

Чем заняться на Пикнике Сиб.фм 25 июля

Читать далее
Image
18.02.2015

Голые и горы

Почему по Алтаю гуляют обнажённые женщины

Читать далее

Новости по теме

Общественники забили тревогу из-за вырубки сельских лесов под Новосибирском 15.12.2018 В новосибирском парке с редкими растениями хотят строить канализацию 03.10.2018

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской облас...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске