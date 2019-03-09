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Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской сборной на чемпионате мира

Рубрика: общество

09.03.2019 12:04

ФОТО С САЙТА СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

В швейцарском Эстерсунде биатлонистка, представляющая Новосибирскую область, пришла к финишу 24-й, но показала второй результат в сборной страны. 

Накануне в программе чемпионата мира по биатлону прошли женские спринтерские гонки. Ни одна из россиянок на пьедестал почёта не поднялась. Екатерина Юрлова-Перх с одним промахом стала восьмой в гонке лидеров. Это лучший результат среди российских биатлонисток в этот день.

Второй стала Евгения Павлова. Дистанцию она прошла без промахов, но в общем зачёте заняла 24 строчку. Светлана Миронова на 31 строке, Ирина Старых – на 44. Возможно, Павлова сейчас не в лучшей форме из-за волны критики в социальных сетях по результатам смешанной эстафеты. 

Напомним, Евгения Павлова  извинилась перед командой за отставание в смешанной эстафете. 

 

Теги: спорт Биатлон Евгения Павлова

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