Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской сборной на чемпионате мира

ФОТО С САЙТА СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

В швейцарском Эстерсунде биатлонистка, представляющая Новосибирскую область, пришла к финишу 24-й, но показала второй результат в сборной страны.

Накануне в программе чемпионата мира по биатлону прошли женские спринтерские гонки. Ни одна из россиянок на пьедестал почёта не поднялась. Екатерина Юрлова-Перх с одним промахом стала восьмой в гонке лидеров. Это лучший результат среди российских биатлонисток в этот день.

Второй стала Евгения Павлова. Дистанцию она прошла без промахов, но в общем зачёте заняла 24 строчку. Светлана Миронова на 31 строке, Ирина Старых – на 44. Возможно, Павлова сейчас не в лучшей форме из-за волны критики в социальных сетях по результатам смешанной эстафеты.

Напомним, Евгения Павлова извинилась перед командой за отставание в смешанной эстафете.