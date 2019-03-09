Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зернышке

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Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зернышкеРубрика: общество
09.03.2019 13:58
фото Владимира Анискина
Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал дамам самое миниатюрное поздравление с 8 марта.
В международный женский день известный сибирский микроминиатюрист Владимир Анискин опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с 8 марта. Уникальность заключается в том, что слова написаны на рисовом зернышке.
В мире насчитывается не более 11 мастеров микроминиатюры. Один из них – наш земляк Владимир Анискин. Доктор физико-математических наук и рекордсмен книги рекордов России. Среди наиболее известных работ мастера – самая маленькая в мире книга, микроскульптуры из карандашного грифеля и фигуры, размещенные на срезе волоса.
Напомним, ранее Анискин создал наладонный космический музей.
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