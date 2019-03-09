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Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зернышке

Рубрика: общество

09.03.2019 13:58

фото Владимира Анискина

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал дамам самое миниатюрное поздравление с 8 марта. 

В международный женский день известный сибирский микроминиатюрист Владимир Анискин опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с 8 марта. Уникальность заключается в том, что слова написаны на рисовом зернышке. 

 

В мире насчитывается не более 11 мастеров микроминиатюры. Один из них – наш земляк Владимир Анискин. Доктор физико-математических наук и рекордсмен книги рекордов России. Среди наиболее известных работ мастера – самая маленькая в мире книга, микроскульптуры из карандашного грифеля и фигуры, размещенные на срезе волоса. 

Напомним, ранее Анискин создал наладонный космический музей.

Теги: творчество Владимир Анискин миниатюра

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Предложить новость

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Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

сегодня 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зернышке

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской сборной на чемпионате мира

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

вчера 17:24 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

вчера 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

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