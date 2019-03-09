Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зернышке

фото Владимира Анискина

Известный новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал дамам самое миниатюрное поздравление с 8 марта.

В международный женский день известный сибирский микроминиатюрист Владимир Анискин опубликовал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» видеопоздравление с 8 марта. Уникальность заключается в том, что слова написаны на рисовом зернышке.

В мире насчитывается не более 11 мастеров микроминиатюры. Один из них – наш земляк Владимир Анискин. Доктор физико-математических наук и рекордсмен книги рекордов России. Среди наиболее известных работ мастера – самая маленькая в мире книга, микроскульптуры из карандашного грифеля и фигуры, размещенные на срезе волоса.

Напомним, ранее Анискин создал наладонный космический музей.