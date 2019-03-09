Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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Смертельное ДТП произошло в Ордынском районе, полиция ищет свидетелей.

В Ордынском районе Новосибирской области на 59-м километре трассы Новосибирск-Карасук произошло смертельное ДТП. Около девяти часов вечера 8 марта неустановленный водитель сбил мужчину и покинул место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Погибшим оказался 41-летний мужчина, который скончался от полученных травм. Марка автомобиля, цвет и другие детали, необходимые для розыска виновника, пока что не известны. Полиция ищет возможных свидетелей происшествия.

Напомним, наезд на пешеходов 8 марта в Новосибирске, попал в камеры видеонаблюдения.