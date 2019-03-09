Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

Скриншот из видео на канале Sayonara Boy в социальной сети YouTube

Новый клип Элджей выпустил ко дню рождения своей девушки, Анастасии Ивлеевой, которая стала главной героиней сюжета.

На канале Элджея видеохостинга YouTube появился новый клип на песню California. Он вышел в свет вчера, 8 марта, и был создан в честь дня рождения девушки исполнителя Анастасии Ивлеевой. Она и стала его главной героиней.

Новое видео стало анимационным. В основу сюжета легли известные сцены из американских фильмов, таких как «Титаник», «Кинг Конг», «Супермен», «Звонок» и многих других. Фанаты отметили, что это первый клип исполнителя, где он не использует нецензурную лексику.

«Песня без мата. Клип без крови. Это значит, что Лёша и вправду влюблён», – написал поклонник творчества Элджея под ником Ice_One в комментариях под видео.

Однако не все остались довольны смыслом и качеством исполнения нового клипа.

«У рэпера нет голоса, а у песни смысла. Да и анимация ужасно смотрится. Нарисовали бы хотя бы красиво. Ощущение, что видео из 90-х», – высказал своё мнение пользователь YouTube Дмитрий Чернов.

Отметим, что Анастасия Ивлеева вчера, 8 марта, приехала на концерт Элджея и подарила ему цветы после выступления.

Напомним, 19 февраля новосибирский общественник настаивал на отмене концерта Элджея.