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Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

09.03.2019 14:40

фото с сайта pixabay.com

В результате пожара в Октябрьском районе Новосибирска без жилья остались семь человек, в том числе, двое детей. 

Сегодня ночью на улице Рябиновой в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение на пульт огнеборцев поступило в половине третьего ночи. На месте работали три специальных автомобиля и 11 человек личного состава. 

На локализацию возгорания ушло больше часа. За это время огонь повредил крышу строения, потолок, стены и вещи внутри дома. Семь человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались из горящего здания и не пострадали. Однако теперь они остались без крыши над головой. 

Напомним, в феврале пожарные спасли из горящей в центре Новосибирска многоэтажки семь человек. 

Теги: пожар МЧС

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