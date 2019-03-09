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Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске
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Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
09.03.2019 14:40
фото с сайта pixabay.com
В результате пожара в Октябрьском районе Новосибирска без жилья остались семь человек, в том числе, двое детей.
Сегодня ночью на улице Рябиновой в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в частном жилом доме. Сообщение на пульт огнеборцев поступило в половине третьего ночи. На месте работали три специальных автомобиля и 11 человек личного состава.
На локализацию возгорания ушло больше часа. За это время огонь повредил крышу строения, потолок, стены и вещи внутри дома. Семь человек, в том числе двое детей, самостоятельно эвакуировались из горящего здания и не пострадали. Однако теперь они остались без крыши над головой.
Напомним, в феврале пожарные спасли из горящей в центре Новосибирска многоэтажки семь человек.
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Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске
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