Умер народный артист СССР Владимир Этуш

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Умер народный артист СССР Владимир ЭтушРубрика: культура
09.03.2019 18:53
Фото с сайта театра имени Вахтангова
Актёр скончался в возрасте 96 лет в больнице, у него остановилось сердце.
Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в больнице сегодня, 9 марта, сообщает газета «Ведомости». На момент смерти актёру было 96 лет. Его дочь Раиса Этуш сообщила о том, что отец умер от сердечной недостаточности.
Владимир Этуш родился в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны записался добровольцем на фронт, войну окончил офицером, имел орден Красной звезды. В 1943 году был тяжело ранен и комиссован. С 1945 года играл в театре имени Вахтангова, а в 1953-м сыграл свою первую роль в кино. Его амплуа – острохарактерные и комедийные персонажи. Самыми популярными из его ролей стали герои «Кавказской пленницы», «Двенадцати стульев» и фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В 2016 году артист получил первую в его карьере женскую роль в постановки «Бенефис».
Как стало известно, Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актёров театра имени Вахтангова.
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