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Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Рубрика: культура

09.03.2019 18:53

Фото с сайта театра имени Вахтангова

Актёр скончался в возрасте 96 лет в больнице, у него остановилось сердце.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в больнице сегодня, 9 марта, сообщает газета «Ведомости». На момент смерти актёру было 96 лет. Его дочь Раиса Этуш сообщила о том, что отец умер от сердечной недостаточности.

Владимир Этуш родился в 1922 году. Во время Великой Отечественной войны записался добровольцем на фронт, войну окончил офицером, имел орден Красной звезды. В 1943 году был тяжело ранен и комиссован. С 1945 года играл в театре имени Вахтангова, а в 1953-м сыграл свою первую роль в кино. Его амплуа – острохарактерные и комедийные персонажи. Самыми популярными из его ролей стали герои «Кавказской пленницы», «Двенадцати стульев» и фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В 2016 году артист получил первую в его карьере женскую роль в постановки «Бенефис».

Как стало известно, Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актёров театра имени Вахтангова.

 

Теги: культура знаменитости смерть

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Умер народный артист СССР Владимир Этуш

сегодня 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

сегодня 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

сегодня 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

вчера 17:24 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

вчера 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

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