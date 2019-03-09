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В Алтайском крае проснулись первые бабочки

Рубрика: общество

09.03.2019 13:01

фото Якова Любченко

Весна начинает вступать в свои права в равнинных районах Алтая.

Лучшим подтверждением наступления весны являются наблюдения алтайских краеведов. Один из них, например, смог сфотографировать первую весеннюю бабочку. Фотографию с бабочкой, снятой в Алтайском крае, опубликовал Яков Лобченко на странице группы «Усынови заказник» в социальной сети «ВКонтакте». 

На снимке запечатлена бабочка-крапивница, которая расположилась на окне. Фото датируется 7 марта 2019 года. «Весна даёт о себе знать не только убыванием снега», — подписал снимок автор.

Отметим, что в этой же группе опубликованы снимки прилетевших галок. Наблюдатели говорят о том, что вслед за галками совсем скоро прилетят грачи.

Напомним, ранее медведь-шатун попал в фотоловушку в заповеднике Алтая.

Теги: природа

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Предложить новость

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

сегодня 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

сегодня 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зернышке

сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской сборной на чемпионате мира

сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

вчера 17:24 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

вчера 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

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