В Алтайском крае проснулись первые бабочки

фото Якова Любченко

Весна начинает вступать в свои права в равнинных районах Алтая.

Лучшим подтверждением наступления весны являются наблюдения алтайских краеведов. Один из них, например, смог сфотографировать первую весеннюю бабочку. Фотографию с бабочкой, снятой в Алтайском крае, опубликовал Яков Лобченко на странице группы «Усынови заказник» в социальной сети «ВКонтакте».

На снимке запечатлена бабочка-крапивница, которая расположилась на окне. Фото датируется 7 марта 2019 года. «Весна даёт о себе знать не только убыванием снега», — подписал снимок автор.

Отметим, что в этой же группе опубликованы снимки прилетевших галок. Наблюдатели говорят о том, что вслед за галками совсем скоро прилетят грачи.

Напомним, ранее медведь-шатун попал в фотоловушку в заповеднике Алтая.