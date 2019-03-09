В Алтайском крае проснулись первые бабочки

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В Алтайском крае проснулись первые бабочкиРубрика: общество
09.03.2019 13:01
фото Якова Любченко
Весна начинает вступать в свои права в равнинных районах Алтая.
Лучшим подтверждением наступления весны являются наблюдения алтайских краеведов. Один из них, например, смог сфотографировать первую весеннюю бабочку. Фотографию с бабочкой, снятой в Алтайском крае, опубликовал Яков Лобченко на странице группы «Усынови заказник» в социальной сети «ВКонтакте».
На снимке запечатлена бабочка-крапивница, которая расположилась на окне. Фото датируется 7 марта 2019 года. «Весна даёт о себе знать не только убыванием снега», — подписал снимок автор.
Отметим, что в этой же группе опубликованы снимки прилетевших галок. Наблюдатели говорят о том, что вслед за галками совсем скоро прилетят грачи.
Напомним, ранее медведь-шатун попал в фотоловушку в заповеднике Алтая.
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