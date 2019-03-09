В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

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В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5Рубрика: Авто, общество
09.03.2019 14:17
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске введён запрет на остановку еще на одном участке в зоне общественных зданий в Академгородке.
Уже сегодня, 9 марта, в районе гимназии № 5 на улице Академической появятся соответствующие знаки: «остановка запрещена», «работает эвакуатор» и «зона действия».
Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда специальной техники и автотранспорта.
Мнения родителей, чьи дети учатся в указанной гимназии, кардинально отличаются. Те, кто водит детей в школу пешком, рады нововведениям. «Наконец-то можно спокойно пройти», — пишут они в социальных сетях. Родители-автовладельцы новыми ограничениями недовольны.
Напомним, в декабре в Новосибирске был введён запрет на парковку у Центрального парка.
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Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске
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