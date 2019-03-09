В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

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В Новосибирске введён запрет на остановку еще на одном участке в зоне общественных зданий в Академгородке.

Уже сегодня, 9 марта, в районе гимназии № 5 на улице Академической появятся соответствующие знаки: «остановка запрещена», «работает эвакуатор» и «зона действия».

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда специальной техники и автотранспорта.

Мнения родителей, чьи дети учатся в указанной гимназии, кардинально отличаются. Те, кто водит детей в школу пешком, рады нововведениям. «Наконец-то можно спокойно пройти», — пишут они в социальных сетях. Родители-автовладельцы новыми ограничениями недовольны.

Напомним, в декабре в Новосибирске был введён запрет на парковку у Центрального парка.