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В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

Рубрика: Авто, общество

09.03.2019 14:17

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске введён запрет на остановку еще на одном участке в зоне общественных зданий в Академгородке. 

Уже сегодня, 9 марта, в районе гимназии № 5 на улице Академической появятся соответствующие знаки: «остановка запрещена», «работает эвакуатор» и «зона действия». 

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда специальной техники и автотранспорта. 

Мнения родителей, чьи дети учатся в указанной гимназии, кардинально отличаются. Те, кто водит детей в школу пешком, рады нововведениям. «Наконец-то можно спокойно пройти», — пишут они в социальных сетях. Родители-автовладельцы новыми ограничениями недовольны.

Напомним, в декабре в Новосибирске был введён запрет на парковку у Центрального парка. 

 

Теги: парковки авто

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