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В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

Рубрика: общество

09.03.2019 15:39

Фото с сайта pixabay.com

Лекарство от кашля «Эриспирус» негативно сказывается на работе сердца. 

В России отзывают и изымают из обращения лекарство от кашля «Эриспирус», произведённое в Турции компанией «Сандоз». Врачи больше не будут назначать как таблетки, так и сиропы. Как сообщает Росздравназор, оно содержит фенспирид — вещество, вызывающее тахикардию. Она способствует развитию несовместимых с жизнью нарушений в сердце, таких как ишемическая болезнь и инфаркт.

Стоит отметить, что в феврале этого года компания отзывала сиропы «Эреспал» и таблетках от кашля «Эпистат» после исследования «Лаборатории Сервье», которое выявило прямую зависимость удлинения интервалов QT на электрокардиограмме с приёмом препарата. «Эреспал» сначала перестали продавать во Франции, а к концу месяца отозвали и из России.

Напомним, 4 марта учёные нашли лекарство от рака на грядке.

Теги: здоровье лекарства медицина

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Предложить новость

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

сегодня 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

сегодня 17:03 Хроника 0 Коммент.

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

сегодня 16:00 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске

сегодня 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

сегодня 14:17 Авто 0 Коммент.

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сегодня 13:58 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:03 Хроника 0 Коммент.

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вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

вчера 17:24 Афиша 0 Коммент.

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вчера 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных

вчера 11:04 Общество 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

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