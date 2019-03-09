В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

Лента новостейПредложить новость
Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных
В России нашли смертельно опасное лекарство от кашляРубрика: общество
09.03.2019 15:39
Фото с сайта pixabay.com
Лекарство от кашля «Эриспирус» негативно сказывается на работе сердца.
В России отзывают и изымают из обращения лекарство от кашля «Эриспирус», произведённое в Турции компанией «Сандоз». Врачи больше не будут назначать как таблетки, так и сиропы. Как сообщает Росздравназор, оно содержит фенспирид — вещество, вызывающее тахикардию. Она способствует развитию несовместимых с жизнью нарушений в сердце, таких как ишемическая болезнь и инфаркт.
Стоит отметить, что в феврале этого года компания отзывала сиропы «Эреспал» и таблетках от кашля «Эпистат» после исследования «Лаборатории Сервье», которое выявило прямую зависимость удлинения интервалов QT на электрокардиограмме с приёмом препарата. «Эреспал» сначала перестали продавать во Франции, а к концу месяца отозвали и из России.
Напомним, 4 марта учёные нашли лекарство от рака на грядке.
Комментарии
Лента новостей
Семья с двумя детьми осталась без крыши из-за пожара в Новосибирске
В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опасных
Статьи по теме
Успеть за один день
Как перед праздником превратиться в богиню за несколько...
Аннён по-корейски
Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...
Снимает, как рукой
Для борьбы с хронической усталостью в конце зимы нужны не...
Помощь без преград
Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...
Новости по теме
Популярное