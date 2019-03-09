В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

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Лекарство от кашля «Эриспирус» негативно сказывается на работе сердца.

В России отзывают и изымают из обращения лекарство от кашля «Эриспирус», произведённое в Турции компанией «Сандоз». Врачи больше не будут назначать как таблетки, так и сиропы. Как сообщает Росздравназор, оно содержит фенспирид — вещество, вызывающее тахикардию. Она способствует развитию несовместимых с жизнью нарушений в сердце, таких как ишемическая болезнь и инфаркт.

Стоит отметить, что в феврале этого года компания отзывала сиропы «Эреспал» и таблетках от кашля «Эпистат» после исследования «Лаборатории Сервье», которое выявило прямую зависимость удлинения интервалов QT на электрокардиограмме с приёмом препарата. «Эреспал» сначала перестали продавать во Франции, а к концу месяца отозвали и из России.

Напомним, 4 марта учёные нашли лекарство от рака на грядке.