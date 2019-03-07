В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

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В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
В сети появилось видео смертельного ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
09.03.2019 11:03
фото пресс-службы ГИБДД
Наезд на пешеходов автомобиля, брендированного «Яндекс. Такси», попал в камеры видеонаблюдения.
Дорожно-транспортное происшествие на улице Немировича-Данченко случилось ранним утром 8 марта. На кадрах отчетливо видно, как автомобиль Skoda Rapid, брендированный «Яндекс. Такси», на большой скорости сбивает двоих пешеходов, врезается в Subaru Forester и выталкивает кроссовер в столб.
В аварии пострадали оба пешехода: один мужчина погиб на месте, второй – лишился ноги. Автомобили также получили значительные повреждения, столб упал.
Напомним, накануне женского дня в ДТП в Новосибирске попала беременная женщина.
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В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой
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