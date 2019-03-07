В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

фото пресс-службы ГИБДД

Наезд на пешеходов автомобиля, брендированного «Яндекс. Такси», попал в камеры видеонаблюдения.

Дорожно-транспортное происшествие на улице Немировича-Данченко случилось ранним утром 8 марта. На кадрах отчетливо видно, как автомобиль Skoda Rapid, брендированный «Яндекс. Такси», на большой скорости сбивает двоих пешеходов, врезается в Subaru Forester и выталкивает кроссовер в столб.





В аварии пострадали оба пешехода: один мужчина погиб на месте, второй – лишился ноги. Автомобили также получили значительные повреждения, столб упал.



Напомним, накануне женского дня в ДТП в Новосибирске попала беременная женщина.