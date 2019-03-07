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В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

09.03.2019 11:03

фото пресс-службы ГИБДД

Наезд на пешеходов автомобиля, брендированного «Яндекс. Такси», попал в камеры видеонаблюдения. 

Дорожно-транспортное происшествие на улице Немировича-Данченко случилось ранним утром 8 марта. На кадрах отчетливо видно, как автомобиль Skoda Rapid, брендированный «Яндекс. Такси», на большой скорости сбивает двоих пешеходов, врезается в Subaru Forester и выталкивает кроссовер в столб. 



В аварии пострадали оба пешехода: один мужчина погиб на месте, второй – лишился ноги. Автомобили также получили значительные повреждения, столб упал.

Напомним, накануне женского дня в ДТП в Новосибирске попала беременная женщина. 

Теги: аварии ДТП

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В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

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вчера 17:24 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

вчера 16:15 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

вчера 14:22 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

вчера 13:18 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

вчера 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске женщины более востребованы у работодателей

вчера 11:32 Работа 0 Коммент.

Омбудсмен предложила засчитывать годы воспитания за трудовой стаж

вчера 10:28 Работа 0 Коммент.

Новосибирские госавтоинспекторы поздравили женщин за рулём с 8 Марта

вчера 09:34 Авто 0 Коммент.

Губернатор и мэр поздравляют с Международным женским днём жительниц Новосибирской области

вчера 09:03 Woman 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира

07.03.2019 Общество 0 Коммент.

В преддверии 8 марта приставы лично напомнили про алименты новосибирским должникам

07.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском метро прошёл концерт классической музыки

07.03.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском театре кукол разбили морду Чеширскому Коту на декоративном панно

07.03.2019 Культура 0 Коммент.

Женщины рассказали о желаемых подарках на 8 марта

07.03.2019 Woman 0 Коммент.

Жалобы новосибирцев на сосульки принимают в «СНеГ»

07.03.2019 Общество 0 Коммент.

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