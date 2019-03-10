Барнаулец продаёт коллекцию черепов

фото с сайта Авито

Житель Алтайского края оценил коллекцию черепов и скелетов в 50 тысяч рублей.

В Барнауле продают необычную коллекцию. Она состоит из черепов, скелетов и стилизованных под них предметов домашнего обихода. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продам коллекцию черепов и скелетов, в том числе, в натуральный размер», — сообщает автор объявления.

Коллекция содержит маски, ручки, кружки, пепельницы, брелоки, украшения и, например, вазы. За свое собрание черепов автор объявления просит 50 тысяч рублей.

Напомним, 7 марта на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже замка отеля в Белокурихе.