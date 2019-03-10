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Барнаулец продаёт коллекцию черепов

Рубрика: общество

10.03.2019 13:38

фото с сайта Авито

Житель Алтайского края оценил коллекцию черепов и скелетов в 50 тысяч рублей. 

В Барнауле продают необычную коллекцию. Она состоит из черепов, скелетов и стилизованных под них предметов домашнего обихода. Объявление размещено на сайте «Авито». 

«Продам коллекцию черепов и скелетов, в том числе, в натуральный размер», — сообщает автор объявления. 

Коллекция содержит маски, ручки, кружки, пепельницы, брелоки, украшения и, например, вазы. За свое собрание черепов автор объявления просит 50 тысяч рублей. 

Напомним, 7 марта на сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже замка отеля в Белокурихе. 

Теги: Авито продажа

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Предложить новость

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

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