2 балла
-10
65.96 74.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

сегодня 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

сегодня 19:46 Общество 0 Коммент.

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

Рубрика: общество

10.03.2019 19:46

фото Дениса Винокурова

Минувшая неделя была празднично-короткой, но от этого не менее насыщенной. Губернатор Андрей Травников переживал из-за суда по мусорной концессии, спортсмены поднимались на пьедестал почёта, феминистки напомнили суть Международного женского дня, а девочка из города Обь покорила Валерия Меладзе. Обо всём, чем запомнится неделя, — в материале Сиб.фм. 

Звезда экрана

Понедельник, 4 марта. Девятилетняя певица из города Обь Виктория Николаева после «слепых прослушиваний» на шоу «Голос.Дети» попала в команду Валерия Меладзе. Девочка исполнила песню группы «ВИА Гра», чем и покорила сердце музыканта. Пелагея, которая тоже была в жюри, похвалила Викторию за умение справиться с волнением и провести выступление до конца. 

Сложности отношений

Вторник, 5 марта. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с мусорной концессией и назвал её очень сложной. Как известно, в случае разрыва соглашения штрафные санкции составят 300 миллионов рублей. Точку в споре должен поставить суд, и губернатор надеется на положительный исход дела.

«Быт не по науке»

Среда, 6 марта. Новосибирские учёные присвоили проекту «Академгородок 2.0» экономический статус. Сейчас, считает научное сообщество, именно недостаток вливания средств в развитие инфраструктуры заставляет кадры покидать Новосибирск и даже Россию. «Развитие "Академгородка 2.0" – это больше проект не научный, а экономический. Это проект конкурентоспособной экономики на горизонте 30-40-х годов в мировом масштабе. И для того, чтобы его создать, есть практически все условия», – рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. 

Навстречу выборам

Четверг, 7 марта. Накануне праздника редакция Сиб.фм решила провести опрос по предстоящим выборам мэра Новосибирска. Официально пока никто не выдвинут, но в сети активно обсуждается, кто бы мог претендовать на этот пост. Мы отобрали 14 кандидатов в кандидаты, за которых можно проголосовать, или оставить комментарий, если вы считаете выбор недостаточно привлекательным. Интересно, что в комментариях под новостью свое мнение высказали и отобранные нами претенденты. Кто? Читайте здесь

На защите женщин

Пятница, 8 марта. В гайд-парке у театра «Глобус» собрались около 50 человек, чтобы напомнить первоначальное значение Международного женского дня: это был праздник борьбы за женские права, за равноправие. На плакатах собравшихся были призывы к солидарности и борьбе с домашним насилием, к искоренению трудовой дискриминации.

Весне дорогу

Суббота, 9 марта. Тёплая погода заставляет не только таять снег, но и просыпаться ото сна живых существ. В Алтайском крае местные краеведы засняли проснувшуюся бабочку, а также прилетевших галок. Специалисты отмечают, что вслед за галками прилетят и грачи. А это уже настоящая весна.

Хороводный рекорд

Воскресенье, 10 марта. В завершение масленичной недели в сибирских городах прошли гуляния, а на международном фестивале «Сибирская масленица» был даже побит рекорд по количеству человек в одном хороводе. Представители Книги рекордов России официально зафиксировали 1134 участника, что больше прошлогоднего рекорда Омской области.

Теги: выборы Травников Андрей итоги Масленица

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

сегодня 20:32 Общество 0 Коммент.

Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

сегодня 19:46 Общество 0 Коммент.

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.03.2019

Запрос на справедливость

Соглашение мэра и губернатора как гарант ста...

Читать далее
Image
16.01.2019

Без политических оттенков

Мэр Новосибирска рассказал, что ждёт город...

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
29.10.2018

Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сена...

Читать далее
Image
04.10.2018

Стражи наследия и оптимизация

Что ждёт памятники Новосибирской об...

Читать далее
Image
02.10.2018

Замена на старте

Первые сенсации в предвыборной гонке за пост мэра Новосибирс...

Читать далее

Новости по теме

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России сегодня 12:50

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской облас...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске