Феминистки, рекорд и выборы - Итоги недели Сиб.фм

фото Дениса Винокурова

Минувшая неделя была празднично-короткой, но от этого не менее насыщенной. Губернатор Андрей Травников переживал из-за суда по мусорной концессии, спортсмены поднимались на пьедестал почёта, феминистки напомнили суть Международного женского дня, а девочка из города Обь покорила Валерия Меладзе. Обо всём, чем запомнится неделя, — в материале Сиб.фм.

Звезда экрана

Понедельник, 4 марта. Девятилетняя певица из города Обь Виктория Николаева после «слепых прослушиваний» на шоу «Голос.Дети» попала в команду Валерия Меладзе. Девочка исполнила песню группы «ВИА Гра», чем и покорила сердце музыканта. Пелагея, которая тоже была в жюри, похвалила Викторию за умение справиться с волнением и провести выступление до конца.

Сложности отношений

Вторник, 5 марта. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с мусорной концессией и назвал её очень сложной. Как известно, в случае разрыва соглашения штрафные санкции составят 300 миллионов рублей. Точку в споре должен поставить суд, и губернатор надеется на положительный исход дела.

«Быт не по науке»

Среда, 6 марта. Новосибирские учёные присвоили проекту «Академгородок 2.0» экономический статус. Сейчас, считает научное сообщество, именно недостаток вливания средств в развитие инфраструктуры заставляет кадры покидать Новосибирск и даже Россию. «Развитие "Академгородка 2.0" – это больше проект не научный, а экономический. Это проект конкурентоспособной экономики на горизонте 30-40-х годов в мировом масштабе. И для того, чтобы его создать, есть практически все условия», – рассказал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Навстречу выборам

Четверг, 7 марта. Накануне праздника редакция Сиб.фм решила провести опрос по предстоящим выборам мэра Новосибирска. Официально пока никто не выдвинут, но в сети активно обсуждается, кто бы мог претендовать на этот пост. Мы отобрали 14 кандидатов в кандидаты, за которых можно проголосовать, или оставить комментарий, если вы считаете выбор недостаточно привлекательным. Интересно, что в комментариях под новостью свое мнение высказали и отобранные нами претенденты. Кто? Читайте здесь.

На защите женщин

Пятница, 8 марта. В гайд-парке у театра «Глобус» собрались около 50 человек, чтобы напомнить первоначальное значение Международного женского дня: это был праздник борьбы за женские права, за равноправие. На плакатах собравшихся были призывы к солидарности и борьбе с домашним насилием, к искоренению трудовой дискриминации.

Весне дорогу

Суббота, 9 марта. Тёплая погода заставляет не только таять снег, но и просыпаться ото сна живых существ. В Алтайском крае местные краеведы засняли проснувшуюся бабочку, а также прилетевших галок. Специалисты отмечают, что вслед за галками прилетят и грачи. А это уже настоящая весна.

Хороводный рекорд

Воскресенье, 10 марта. В завершение масленичной недели в сибирских городах прошли гуляния, а на международном фестивале «Сибирская масленица» был даже побит рекорд по количеству человек в одном хороводе. Представители Книги рекордов России официально зафиксировали 1134 участника, что больше прошлогоднего рекорда Омской области.