Футбольная «Сибирь» не смогла победить после обещания властей выплатить зарплату игрокам

фото с официальной страницы ФК "Сибирь" во "Вконтакте"

В очередном матче ФНЛ новосибирская команда упустила победу на четвёртой минуте компенсированного времени.

В городе Химки состоялся матч 26-го тура Олимп-первенства Футбольной национальной лиги. Новосибирская «Сибирь» не смогла удержать преимущество, полученное в первом тайме после точного удара защитника Евгения Чеботару.

Почти весь матч сибиряки вели в счете, несмотря на агрессивную игру «Химок». Особенно тяжёлым оказался второй тайм, когда хозяева поля организовали несколько опасных моментов у ворот «Сибири» . На 53-й минуте в ворота гостей был назначен 11-метровый, но вратарь новосибирцев Максим Киселёв отразил пенальти.

Казалось, что победа у новосибирцев уже в кармане, ведь к исходу 90-й минуты игры по-прежнему сохранялось преимущество в один мяч.

Но компенсированное время внесло серьёзные коррективы в итог матча. На четвертой добавленной арбитром минуте Михаил Петрусёв с игры забивает гол в дальний угол новосибирских ворот и сравнивает счёт.

После этой игры «Сибирь» осталась на предпоследнем — 19 месте — в турнирной таблице и по-прежнему находится в зоне вылета.

Отметим, что игра проходила на фоне новых обещаний областного правительства поддержать команду финансово. Как сообщает «Матч ТВ», 8 марта накануне матча с «Химками», тренировку команды посетил заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков. После его визита игрокам объявили, что выплаты долгов по зарплате начнутся в течение недели. На начало 2019 года задолженность составляла уже несколько месяцев, а клубу было запрещено регистрировать новых футболистов.

Напомним, 3 марта ФК «Сибирь» в первом матче календарного года на своём поле всухую обыграл «Тюмень».