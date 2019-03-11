Исключенный из Новосибирского театрального училища актер заработал 1 миллион долларов

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Эксперты киноиндустрии составили рейтинг самых богатых актёров России; в первую тройку вошёл Владимир Машков.

Федеральное агентство новостей опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых артистов страны. По данным исследования, на данный момент самым богатым актёром России является Дмитрий Нагиев. Его состояние оценивается в 3 млн 200 тысяч американских долларов. За последние два года он появился на больших экранах в пяти кинофильмах, среди которых два эпизода «Ёлок», а также главная роль в фильме «Непрощённый», где Нагиев сыграл осетинского архитектора и строителя Виталия Калоева, из-за ошибки диспетчера потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером. Кроме того, популярный шоумен получает солидные гонорары за работу в телепроектах, а также снимается в рекламе и не отказывается от ведения корпоративных мероприятий.

На втором месте с состоянием 1,3 млн долларов США разместился Фёдор Бондарчук. За ним следует единственная женщина в этом списке Светлана Ходченкова – её капитал, согласно исследованию, составляет 1 млн долларов. В такую же сумму оценивают активы и Владимира Машкова. Актёр, которого в своё время выгнали из Новосибирского театрального училища за слишком буйный нрав, давно не разменивается на мелкие проекты. В этом году выйдут как минимум два фильма с его участием.

Замыкает список Данила Козловский. Он смог заработать 900 тысяч долларов.

Напомним, в мае 2018 года был назван самый богатый губернатор России.