Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

Николай Мамулат. фото законодательного собрания Новосибирской области

31 января новым бизнес-омбудсменом избран Николай Мамулат, но обязанности до сих пор исполняет утративший полномочия Виктор Вязовых.

Избранный на сессии Законодательного собрания Новосибирской области на должность бизнес-омбудсмена Николай Мамулат до сих пор не приступил к исполнению обязанностей. Функции исполняет Виктор Вязовых, чьи полномочия истекли по прошествии пяти лет работы. На второй срок его кандидатуру не выдвигали.

Новосибирское издание «Новая Сибирь» обратилось за комментариями к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В аппарате Титова изданию ответили:

«Сроки назначения не регламентируются федеральными законами. Кандидатуры претендентов необходимо согласовать с предпринимательским сообществом, затем провести необходимые тестирования, проверки и согласование с федеральным омбудсменом. Ситуация с каждым кандидатом уникальна и сроки рассмотрения кандидатур могут существенно варьироваться».

Напомним, 7 марта Сиб.фм запустил опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?