2 балла
-5
65.96 74.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

Рубрика: общество

10.03.2019 13:49

Николай Мамулат. фото законодательного собрания Новосибирской области

31 января новым бизнес-омбудсменом избран Николай Мамулат, но обязанности до сих пор исполняет утративший полномочия Виктор Вязовых.

Избранный на сессии Законодательного собрания Новосибирской области на должность бизнес-омбудсмена Николай Мамулат до сих пор не приступил к исполнению обязанностей. Функции исполняет Виктор Вязовых, чьи полномочия истекли по прошествии пяти лет работы. На второй срок его кандидатуру не выдвигали. 

Новосибирское издание «Новая Сибирь» обратилось за комментариями к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В аппарате Титова изданию ответили:

«Сроки назначения не регламентируются федеральными законами. Кандидатуры претендентов необходимо согласовать с предпринимательским сообществом, затем провести необходимые тестирования, проверки и согласование с федеральным омбудсменом. Ситуация с каждым кандидатом уникальна и сроки рассмотрения кандидатур могут существенно варьироваться». 

Напомним, 7 марта Сиб.фм запустил опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска? 

 

Теги: бизнес Николай Мамулат

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

сегодня 15:33 Хроника 0 Коммент.

Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

сегодня 14:40 Общество 0 Коммент.

Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе

сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

Барнаулец продаёт коллекцию черепов

сегодня 13:38 Общество 0 Коммент.

Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.03.2019

У дел - женщины

Успешные сибирячки - о том, что значит быть руководителем...

Читать далее
Image
10.12.2018

Выйти в бизнес и изменить мир

Кто такие социальные предприниматели ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
27.12.2017

Дуля вместо доли

Как отразится отказ от долевого строительства на рынке недви...

Читать далее
Image
26.12.2017

Без уловок

Как привлечь современного потребителя и какие форматы магазинов популяр...

Читать далее

Новости по теме

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито» 07.03.2019 Эксперты назвали самый дорогой и любимый бизнес новосибирских хипстеров 27.02.2019 В Новосибирске может появиться отель в стиле «50 оттенков серого» 21.02.2019 Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza 21.02.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской облас...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске