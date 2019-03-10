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Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работеРубрика: общество
10.03.2019 13:49
Николай Мамулат. фото законодательного собрания Новосибирской области
31 января новым бизнес-омбудсменом избран Николай Мамулат, но обязанности до сих пор исполняет утративший полномочия Виктор Вязовых.
Избранный на сессии Законодательного собрания Новосибирской области на должность бизнес-омбудсмена Николай Мамулат до сих пор не приступил к исполнению обязанностей. Функции исполняет Виктор Вязовых, чьи полномочия истекли по прошествии пяти лет работы. На второй срок его кандидатуру не выдвигали.
Новосибирское издание «Новая Сибирь» обратилось за комментариями к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В аппарате Титова изданию ответили:
«Сроки назначения не регламентируются федеральными законами. Кандидатуры претендентов необходимо согласовать с предпринимательским сообществом, затем провести необходимые тестирования, проверки и согласование с федеральным омбудсменом. Ситуация с каждым кандидатом уникальна и сроки рассмотрения кандидатур могут существенно варьироваться».
Напомним, 7 марта Сиб.фм запустил опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?
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Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
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