Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

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Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясытьРубрика: общество
10.03.2019 16:21
фото Натальи Ивлевой
Жители столицы Кузбасса встали на сторону совы в неравной битве с городскими воронами.
Сегодня утром жители Кемерова стали свидетелями, как стая городских ворон гоняет длиннохвостую неясыть. Очевидцы сообщили о случившемся волонтёрам сообщества «Помощь диким и экзотическим животным», а те, в свою очередь, смогли изловить хищника.
«Сова после атак ворон смогла взлететь на дерево и, возможно, там бы и оставалась, если бы не новые нападения серых», — пишут в своем отчёте волонтеры движения.
Птицу поймали. После осмотра специалистами будет принято решение о её дальнейшей судье: лечить или вывезти за город и отпустить на волю.
Напомним, в феврале новосибирцы спасли от смерти щенков, которые провалились в заброшенный погреб.
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