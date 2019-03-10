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Кемеровчане отбили от ворон длиннохвостую неясыть

Рубрика: общество

10.03.2019 16:21

фото Натальи Ивлевой

Жители столицы Кузбасса встали на сторону совы в неравной битве с городскими воронами. 

Сегодня утром жители Кемерова стали свидетелями, как стая городских ворон гоняет длиннохвостую неясыть. Очевидцы сообщили о случившемся волонтёрам сообщества «Помощь диким и экзотическим животным», а те, в свою очередь, смогли изловить хищника. 

«Сова после атак ворон смогла взлететь на дерево и, возможно, там бы и оставалась, если бы не новые нападения серых», — пишут в своем отчёте волонтеры движения. 

Птицу поймали. После осмотра специалистами будет принято решение о её дальнейшей судье: лечить или вывезти за город и отпустить на волю. 

Напомним, в феврале новосибирцы спасли от смерти щенков, которые провалились в заброшенный погреб. 

 

Теги: животные спасение хищник

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сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

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