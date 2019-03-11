Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермии

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Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
Кемеровские учёные хотят лечить рак с помощью гипертермииРубрика: наука
11.03.2019 08:17
фото с сайта pixabay.com
С помощью специального аппарата и высокой температуры можно убивать клетки рака, не повреждая здоровые.
Своё изобретение учёные КемГУ представили на Международном медицинском форуме «Вузовская наука. Инновация». Они предлагают внедрять в тело пациента имплант, полностью повторяющий форму удалённой опухоли, а затем нагревать его в диапазоне 41 — 45 градусов тепла. При такой температуре живые клетки не страдают, а раковые погибают.
Кемеровчане готовы разрабатывать приборы и материалы для магнитной гипертермии. И не только потому, что сейчас это стратегическая задача для страны, но и из-за особенностей Кузбасса: в зоне риска возникновения раковых заболеваний находятся работники горнодобывающих и химических предприятий, сообщает областная газета «Кузбасс».
Напомним, ранее учёные сообщили о полезных свойствах помидоров для борьбы с раком.
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Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
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