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Лихач без прав и на летней резине погиб под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

10.03.2019 13:12

ФОТО С САЙТА "ВИКИПЕДИЯ"

Автомобиль «ВАЗ-21099» наехал на снежный вал и перевернулся, водитель скончался на месте аварии. 

В Венгеровском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб 45-летний житель села Шипицино, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.  

Мужчина сел за руль отечественного автомобиля «ВАЗ-21099», не имея водительского удостоверения. К тому же на задней паре колёс транспортного средства была установлена летняя резина, не подходящая для погодных условий. Во время движения по улице Урезской мужчина наехал на снежный вал, из-за чего машину подбросило и она опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. 

Напомним, сегодня в Новосибирске водитель иномарки протаранил киоск с мороженым.

 

Теги: происшествия ДТП авария НСО

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сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

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Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

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В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

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