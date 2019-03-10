Лихач без прав и на летней резине погиб под Новосибирском

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Лихач без прав и на летней резине погиб под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
10.03.2019 13:12
ФОТО С САЙТА "ВИКИПЕДИЯ"
Автомобиль «ВАЗ-21099» наехал на снежный вал и перевернулся, водитель скончался на месте аварии.
В Венгеровском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб 45-летний житель села Шипицино, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Мужчина сел за руль отечественного автомобиля «ВАЗ-21099», не имея водительского удостоверения. К тому же на задней паре колёс транспортного средства была установлена летняя резина, не подходящая для погодных условий. Во время движения по улице Урезской мужчина наехал на снежный вал, из-за чего машину подбросило и она опрокинулась. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
Напомним, сегодня в Новосибирске водитель иномарки протаранил киоск с мороженым.
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