2 балла
-8
65.96 74.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

Рубрика: общество

10.03.2019 09:00

скриншот с видео

Представитель России в спринтерской гонке на первенстве планеты по биатлону попал на пьедестал почета впервые с 2008 года.

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Логинов отстрелялся без промахов, но ему не хватило скорости на дистанции: уступил 13,7 секунды норвежцу Йоханнесу Бё, который финишировал с одной незакрытой мишенью.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире «Матч ТВ» пояснил, что у Логинова были проблемы с лыжами. И его результат — прекрасный показатель. Более того, медаль точно поможет спортсмену психологически, придаст уверенности в себе.

Остальные участники гонки от России не вошли даже в первую десятку. Евгений Гараничев занял 19-е место, Дмитрий Малышко — 33-е, Матвей Елисеев — 51-е. Это первая медаль мужской сборной с 2008 года. Тогда здесь же в Эстерсунде на пьедестал почёта поднялся биатлонист Максим Чудов. 

Напомним, на чемпионате Европы Малышко в миксте с биатлонисткой Евгенией Павловой взяли золото. 

Теги: спорт биатлон

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской сборной на чемпионате мира вчера 12:04 Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России 08.03.2019 Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова извинилась за выступление в дебютной гонке на чемпионате мира 07.03.2019 Сборная России лидирует в медальном зачёте Универсиады-2019 06.03.2019

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской облас...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске