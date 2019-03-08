Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

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Представитель России в спринтерской гонке на первенстве планеты по биатлону попал на пьедестал почета впервые с 2008 года.

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в шведском Эстерсунде. Логинов отстрелялся без промахов, но ему не хватило скорости на дистанции: уступил 13,7 секунды норвежцу Йоханнесу Бё, который финишировал с одной незакрытой мишенью.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире «Матч ТВ» пояснил, что у Логинова были проблемы с лыжами. И его результат — прекрасный показатель. Более того, медаль точно поможет спортсмену психологически, придаст уверенности в себе.

Остальные участники гонки от России не вошли даже в первую десятку. Евгений Гараничев занял 19-е место, Дмитрий Малышко — 33-е, Матвей Елисеев — 51-е. Это первая медаль мужской сборной с 2008 года. Тогда здесь же в Эстерсунде на пьедестал почёта поднялся биатлонист Максим Чудов.

Напомним, на чемпионате Европы Малышко в миксте с биатлонисткой Евгенией Павловой взяли золото.