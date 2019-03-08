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Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

Рубрика: общество

10.03.2019 10:10

фото с сайта pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты России обозначило профессии, представителям которых проще всего найти работу через центры занятости населения.

Выяснилось, что лидером по трудоустройству являются врачи и средний медицинский персонал. При желании эти граждане без проблем находят работу. На втором месте за ними — квалифицированные рабочие. Они быстро находят работу в строительстве, деревообработке, текстильных, швейных, пищевых производствах, металлообработке и электротехнике.

На третьем месте оказались сотрудники служб по охране граждан и собственности. Охранникам найти работу несколько сложнее, чем врачам и слесарям, но они тоже не долго остаются безработными. Сложнее всего трудоустроиться гражданам без образования и квалификации, сообщает RT. Для них рынок вакансий не богат, да и зарплаты оставляют желать лучшего. 

Напомним, ранее эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске.

Теги: работа профессия трудоустройство

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Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

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В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

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