Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

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Министерство труда и социальной защиты России обозначило профессии, представителям которых проще всего найти работу через центры занятости населения.

Выяснилось, что лидером по трудоустройству являются врачи и средний медицинский персонал. При желании эти граждане без проблем находят работу. На втором месте за ними — квалифицированные рабочие. Они быстро находят работу в строительстве, деревообработке, текстильных, швейных, пищевых производствах, металлообработке и электротехнике.

На третьем месте оказались сотрудники служб по охране граждан и собственности. Охранникам найти работу несколько сложнее, чем врачам и слесарям, но они тоже не долго остаются безработными. Сложнее всего трудоустроиться гражданам без образования и квалификации, сообщает RT. Для них рынок вакансий не богат, да и зарплаты оставляют желать лучшего.

Напомним, ранее эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске.