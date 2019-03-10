Новосибирцы открыли купальный сезон в Оби

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Новосибирцы открыли купальный сезон в ОбиРубрика: общество
10.03.2019 13:20
фото с сайта pixabay.com
В сети появилось видео с первым весенним заплывом на реке Обь в Новосибирске.
Видео с первым весенним купанием в реке Обь в Кировском районе Новосибирска в группе «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте» разместил Антон Попов. Запись была сделана на берегу в Международный женский день. На кадрах запечатлены двое молодых людей в пляжном облачении, совершающих первый весенний заплыв.
«Это Чемской, детка, с 8 марта вас!», — комментирует свое видео автор.
Отметим, что 8 марта температура воздуха в Новосибирске не поднималась выше отметки –1 градус, а температура воды в реке Обь была +3.
Напомним, в октябре 2018 года новосибирские моржи поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения заплывом в ледяной воде.
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Лента новостей
Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов
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Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
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