Омские мошенники представились банковскими работниками и обманули настоящую сотрудницу банка

За минувшие сутки злоумышленники похитили деньги со счетов двоих омичей.

Сотрудники УМВД России по городу Омску разыскивают неизвестных, подозреваемых в хищении денежных средств с банковских счетов, сообщает пресс-служба ведомства.

По материалам оперативников, аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банка и вводят своих жертв в заблуждение, сообщая им о якобы произошедшей попытке несанкционированного снятия денежных средств. Преступники убеждают собеседника, что для обеспечения безопасности сбережений необходимо предоставить им все данные — пароли, номера счетов, паспортные данные.

Так, за минувшую ночь жертвами преступников стали два жителя Омска. 49-летний мужчина передал мошенникам все данные и лишился более 130 тысяч рублей. Кроме того злоумышленникам удалось обмануть 38-летнюю работницу банка, которая также потеряла более 63-х тысяч рублей.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей.