После критики в соцсетях новосибирская биатлонистка Евгения Павлова неудачно выступила в гонке преследования

фото с сайта Союза биатлонистов России

Евгения Павлова заняла лишь 9 место в пасьюте на чемпионате мира по биатлону, однако стала лучшей среди россиянок.

На проходящем в шведском Эстерсунде чемпионате мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. По итогам спринта право участвовать в розыгрыше медалей получили четыре российские спортсменки, среди которых оказалась и Евгения Павлова из Новосибирска.



После неудачи в смешанной эстафете на Павлову обрушился шквал критики в соцсетях, включая, в том числе, проклятия и пожелания смерти. На это она ответила скандальным постом в Инстаграм. Спортсменка в очень резкой форме предложила всем недоброжелателям, мягко говоря, оставить весь негатив при себе. Тем самым породив еще более сильную волну недовольства среди болельщиков.



На фоне скандала Павлова ушла в гонку 24-й, через одну минуту и 8 секунд после лидера. На первом рубеже она отстреляла точно и вернулась на лыжню уже 10-й, с отставанием от первого места менее минуты. На второй стрельбе из положения лёжа – несмотря на сильнейший ветер и снегопад – она также не допустила ни одного промаха и смогла подняться еще на одну позицию в промежуточном протоколе. Третий огневой рубеж Павлова отработала также чисто, переместилась на шестую строчку, однако отставание увеличилось до одной минуты и 20 секунд. К заключительной стрельбе Павлова прибежала на стрельбище, когда основные соперницы уже отстрелялись и убежали разыгрывать между собой медали. А новосибирская спортсменка, допустив один промах, отправилась на штрафной круг.



В итоге она финишировала лишь на девятом месте. При этом Павлова показала лучший результат среди российских спортсменок. Лидер сборной – Екатерина Юрлова-Перхт – завершила гонку 19-й, Светлана Миронова – 25-й, а Ирина Старых не попала даже в первую тридцатку.



Золотую медаль в гонке преследования завоевала немка Дениз Херрман, серебро досталось норвежке Тириль Экхофф, бронзу выиграла еще одна представительница сборной Германии – Лаура Дальмайер.



Напомним, накануне Александр Логинов принёс сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону.