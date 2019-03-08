Пожар в деревянном доме стал причиной гибели мужчины в Томской области

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Пожар в деревянном доме стал причиной гибели мужчины в Томской областиРубрика: проиcшествия
10.03.2019 01:59
С САЙТА "PIXABAY.COM"
Троих человек госпитализировали 8 марта в результате пожара в селе Торбеево, один из них скончался.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара в Первомайском районе Томской области. По предварительным данным СУ СКР по Томской области пожар произошёл днём 8 марта в брусчатом четырёхквартирном доме села Торбеева.
«Сгорела веранда одной из квартир, над квартирой обгорела деревянная обрешетка крыши, площадь пожара составила 26 квадратных метров», — говорится на сайте ведомства.
Трое жителей загоревшегося дома были госпитализированы — мужчина, женщина и годовалый ребёнок. Мужчина 1965 года рождения получил высокую степень отправления угарным газом и скончался в реанимации. По факту гибели возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Напомним, ранее семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске.
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