Пожар в деревянном доме стал причиной гибели мужчины в Томской области

2 балла
-8
65.96 74.57
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Пожар в деревянном доме стал причиной гибели мужчины в Томской области

Рубрика: проиcшествия

10.03.2019 01:59

С САЙТА "PIXABAY.COM"

Троих человек госпитализировали 8 марта в результате пожара в селе Торбеево, один из них скончался. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в результате пожара в Первомайском районе Томской области. По предварительным данным СУ СКР по Томской области пожар произошёл днём 8 марта в брусчатом четырёхквартирном доме села Торбеева. 

«Сгорела веранда одной из квартир, над квартирой обгорела деревянная обрешетка крыши, площадь пожара составила 26 квадратных метров», — говорится на сайте ведомства. 

Трое жителей загоревшегося дома были госпитализированы — мужчина, женщина и годовалый ребёнок. Мужчина 1965 года рождения получил высокую степень отправления угарным газом и скончался в реанимации. По факту гибели возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

Напомним, ранее семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске. 

 

Теги: ЧП пожар Томская область МЧС село

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

сегодня 09:34 Общество 0 Коммент.

Логинов принес сборной России первую медаль на чемпионате мира по биатлону

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

Новосибирский «левша» поздравил женщин на рисовом зёрнышке

вчера 13:58 Общество 0 Коммент.

Кемеровский вор похитил у музыканта кларнет и дудук

вчера 11:36 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

вчера 11:03 Хроника 0 Коммент.

Полтысячи десантников под прикрытием снегопада высадились в Новосибирской области

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Туристов и патриотов ждут на «Бугринском рубеже» в Новосибирске

08.03.2019 Афиша 0 Коммент.

Новосибирские участковые ходят по улицам и поздравляют женщин с 8 Марта

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Рекорд по количеству медалей зимних Универсиад по-прежнему в России

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Автомобилисты в Алтайском крае выложили восьмёрку из автомобилей

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

Десять женщин-военнослужащих 41-й армии в канун 8 марта получили награды и звания

08.03.2019 Woman 0 Коммент.

В Новосибирске пятый день разыскивают пропавшую женщину с медленной походкой

08.03.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
16.09.2018

Пять пьяных окуней

Из-за гибели нескольких рыб аграрное предприятие попало ...

Читать далее
Image
12.09.2018

Голоса городские и сельские

Сравнительные итоги выборов губернатора...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
22.04.2018

Локоть – кандидат? - Итоги недели Сиб.фм

Читать далее

Новости по теме

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске вчера 14:40

Популярное

Image

Диетолог назвала самую опасную для здоровья начинку к блинам

Image

Новосибирская биатлонистка показала второй результат российской с...

Image

Под Новосибирском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Image

Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Image

Начальник ГИБДД может лишиться работы после убийства кабана в Нов...

Image

Кузбассовца оштрафовали на десять тысяч за перевёрнутый БелАЗ

Image

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

Image

Следком начал проверку по факту гибели пациента в новосибирской б...

Image

69 пород собак МВД предлагает включить в список потенциально опас...

Image

В Бердске задержали заместителя начальника отдела МВД

Image

Полсотни феминисток вышли на пикет в честь 8 Марта в центре Новос...

Image

Рабочий погиб на карьере в Искитимском районе Новосибирской облас...

Image

Пять автомобилей столкнулись на Красном проспекте в Новосибирске