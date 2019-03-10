Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов

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Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусовРубрика: общество
10.03.2019 15:01
фото с сайта pixabay.com
Метеорологическая служба Новосибирска представила прогноз погоды на понедельник, 11 марта.
По сообщению Западно-Сибирского УГМС, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха до -13, а в пригороде до -17. При прояснениях возможен мороз до -20 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, 3 — 8 метров в секунду. К утру скорость ветра усилится.
Днём заметно потеплеет, воздух прогреется до -3..+2, однако в отдельных районах области ожидаются снегопады, мокрый снег и метели. В утренние часы изморозь и туманы, на дорогах сильная гололедица. В светлое время суток возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
Магнитное поле земли 11 и 12 марта ожидается неустойчивое, возможно ухудшение самочувствия и помехи в работе КВ-радиосвязи. Озоновый слой выше нормы.
Отметим, что в Алтайском крае и республике Алтай предстоящей ночью ожидаются заморозки до -24.
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