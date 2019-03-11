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Пропавшая 4 марта девятиклассница найдена живой

Рубрика: общество

11.03.2019 07:51

фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Почти неделю волонтёры и полиция разыскивали 15-летнюю Еву Каракулову.

Поисково-спасательный отряд «Маяк» вечером 10 марта остановил розыск пропавшей шесть дней назад девочки. Известно, что с подростком всё в порядке, Ева находится дома. Традиционно, отряд не раскрывает причины ухода ребёнка на столь длительный срок, как и место её нахождения в течение шести дней. 

На данный момент продолжаются поиски пропавшей 16-летней Екатерины Нафиковой, которая пропала поздно вечером 7 марта в Советском районе Новосибирска, выйдя из дома своего дедушки. С 3 марта неизвестно местонахождение и ещё одной жительницы Новосибирска – Татьяны Маминой. Её автомобиль был найден на остановке недалеко от дома в Заельцовском районе.

Напомним, Ева Каракулова пропала 4 марта. 

Теги: поиски пропавших подросток

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Приход весны в Новосибирск задержат сильные ветра

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