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Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

Рубрика: общество

10.03.2019 14:40

фото с официального сайта универсиады

На сегодняшний день в копилке сборной России 87 наград: по 31 золотых и серебряных медали, плюс 25 бронзовых. 

Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске закрепила за собой лидерскую позицию в медальном зачёте. У наших спортсменов 87 наград, 31 из них – золото. Таким образом российские представители досрочно выиграли медальный зачёт. 

Второй в гонке за награды идёт сборная Республики Корея. У её представителей 13 медалей: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых. Третье место в командном зачёте у японцев — 9 наград. Прежний рекорд Россия устанавливала на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Тогда в копилке сборной была 71 награда. 

Сегодня 10 марта на Универсиаде разыгрывают 10 комплектов медалей. Среди дисциплин: биатлон, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, лыжное ориентирование, хоккей с мячом, кёрлинг, женский хоккей. 

Напомним, на чемпионате мира по биатлону российский спортсмен Александр Логинов завоевал серебро. 

 

Теги: чемпионат Универсиада биатлон

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