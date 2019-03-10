Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019

фото с официального сайта универсиады

На сегодняшний день в копилке сборной России 87 наград: по 31 золотых и серебряных медали, плюс 25 бронзовых.

Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске закрепила за собой лидерскую позицию в медальном зачёте. У наших спортсменов 87 наград, 31 из них – золото. Таким образом российские представители досрочно выиграли медальный зачёт.

Второй в гонке за награды идёт сборная Республики Корея. У её представителей 13 медалей: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых. Третье место в командном зачёте у японцев — 9 наград. Прежний рекорд Россия устанавливала на зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате. Тогда в копилке сборной была 71 награда.

Сегодня 10 марта на Универсиаде разыгрывают 10 комплектов медалей. Среди дисциплин: биатлон, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, лыжное ориентирование, хоккей с мячом, кёрлинг, женский хоккей.

Напомним, на чемпионате мира по биатлону российский спортсмен Александр Логинов завоевал серебро.