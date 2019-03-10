Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

фото с официальной страницы певца во "Вконтакте"

Главный песенный конкурс Европы в этом году пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля Тель-Авиве.

Видео на песню «Крик» было опубликовано на официальном канале Сергея Лазарева на You Tube 9 марта и уже собрало более одного миллиона просмотров. Автором новой песни для Евровидения-2019 стал Филипп Киркоров в соавторстве с композитором Димитрисом Контопулосом.

Романтичное видео рассказывает историю спасения принцессы маленьким принцем. Зрители оставили уже почти две тысячи комментариев и сходятся во мнении, что с такой песней Сергей Лазарев сможет завоевать первое место.

«Песня невероятно сложная, очень много высоких нот, сложна по своей тональности, ну, Сергей определённо может выступить с этой песней достойно и принести нашей стране победу! Клип очень классный, песня цепляет, вперёд, Лазарев!» — прокомментировал FOKSIO Official.

Тем не менее нашлись и те, кто не оценил творчество певца: под видео семь тысяч дизлайков. Поклонники Лазарева решили, что отрицательную оценку ставят, чтобы не сглазить.

Напомним, изначально в списке претендентов на Евровидение-2019 значились сам Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Егор Крид.