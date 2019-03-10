Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

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Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в БердскеРубрика: проиcшествия
10.03.2019 11:28
фото с сайта pixabay.com
Водитель смог обезоружить грабителя и сообщить его приметы в полицию.
Ночью 9 марта на улице Красная Сибирь в Бердске пассажир, находясь в автомобиле «Ниссан Санни» с помощью пневматического пистолета пытался отобрать деньги у таксиста. Мужчина не растерялся и оказал активное сопротивление, обезоружив нападавшего. Пассажир сбежал, но его данные были переданы в полицию.
Стражи порядка смогли быстро установить нападавшего и задержать его на улице города. Им оказался ранее судимый за убийство и совершение ДТП 37-летний житель Бердска. В ходе разбирательства выяснилось, что двумя часами ранее этот же мужчина у караоке-бара на улице Ленина напал на 36-летнего бердчанина, забрал у него серебряную цепочку, браслет и смартфон. Ущерб составил более 28 тысяч рублей.
Теперь в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела за разбой и грабёж. Мужчине грозит до 10 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.
Напомним, в феврале задержана группа налётчиков, которая грабила офисы микрозаймов.
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