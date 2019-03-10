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Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

Рубрика: проиcшествия

10.03.2019 11:28

фото с сайта pixabay.com

Водитель смог обезоружить грабителя и сообщить его приметы в полицию.

Ночью 9 марта на улице Красная Сибирь в Бердске пассажир, находясь в автомобиле «Ниссан Санни» с помощью пневматического пистолета пытался отобрать деньги у таксиста. Мужчина не растерялся и оказал активное сопротивление, обезоружив нападавшего. Пассажир сбежал, но его данные были переданы в полицию.

Стражи порядка смогли быстро установить нападавшего и задержать его на улице города. Им оказался ранее судимый за убийство и совершение ДТП 37-летний житель Бердска. В ходе разбирательства выяснилось, что двумя часами ранее этот же мужчина у караоке-бара на улице Ленина напал на 36-летнего бердчанина, забрал у него серебряную цепочку, браслет и смартфон. Ущерб составил более 28 тысяч рублей. 

Теперь в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела за разбой и грабёж. Мужчине грозит до 10 лет заключения со штрафом до одного миллиона рублей.

Напомним, в феврале задержана группа налётчиков, которая грабила офисы микрозаймов. 

Теги: такси полиция грабеж

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сегодня 13:49 Общество 0 Коммент.

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Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

Сергей Лазарев представил песню для Евровидения-2019

сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

Таксист оказал сопротивление нападавшему с пистолетом в Бердске

сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

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