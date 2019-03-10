В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

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В Алтайском крае побили хороводный рекорд РоссииРубрика: общество
10.03.2019 12:50
фото с официального сайта Сибирской масленицы
На масленичных гуляниях в пригороде Барнаула в хоровод встали 1134 человека, чтобы побить прошлый рекорд Омской области.
Накануне в Алтайском крае установили новый хороводный рекорд России. Гуляния прошли в селе Новотырышкино на базе туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье». Чтобы побить прошлый рекорд, а он был зарегистрирован в феврале 2018 года в Омске, в круг одновременно должны были встать боле 1082 человек. Все происходящее фиксировал официальный представитель Книги рекордов России.
Сибирь снова в лидерах страны по массовости хороводов. Алтайский круг собрал 1134 человека. Рекорд зарегистрирован в категории «круг в круге». На масленичные гуляния в Новотырышкино ежегодно приезжают около 40 тысяч гостей со всей России и стран зарубежья. В 2014 году фестиваль обрёл статус международного.
Напомним, сегодня, 10 марта, на территории новосибирского зоопарка проходит массовое празднование Масленицы.
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