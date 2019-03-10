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В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

Рубрика: проиcшествия

10.03.2019 15:33

ФОТО С ПАБЛИКА ВО "ВКОНТАКТЕ" - "АВТОБЕРДСК"

Грузовик «MAN» при попытке припарковаться поближе к магазину застрял на 12 часов.

Во дворе одного из дворов Бердска большегрузный автомобиль пробил бензобак при попытке подъехать к зоне выгрузки магазина «Мария-Ра», сообщает портал «АвтоБердск». Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 марта. По словам водителя, он приехал с товаром и пытался совершить разворот, ориентируясь на навигатор, однако манёвру помешало ограждение цветочной клумбы, которое пробило бензобак большегруза.

Поскольку продолжать движение с пробитым бензобаком было нельзя, фура простояла в бердском дворе 12 часов, заблокировав дорогу для других водителей. К «севшему на мель» грузовику выехала другая фура. После перегрузки товара, машину отбуксировали. 

Напомним, в феврале 2019 года грузовик "Хино" столкнулся с КамАЗом в Новосибирской области; в результате аварии погиб 25-летний мужчина.

 

Теги: Бердск авария

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сегодня 12:59 Хроника 0 Коммент.

В Алтайском крае побили хороводный рекорд России

сегодня 12:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Культура 0 Коммент.

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сегодня 11:28 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал профессии с быстрым трудоустройством

сегодня 10:10 Общество 0 Коммент.

На Алтае браконьер незаконно спилил 14 лиственниц

сегодня 08:04 Хроника 0 Коммент.

Умер народный артист СССР Владимир Этуш

вчера 18:53 Культура 0 Коммент.

Рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы

вчера 18:00 Культура 0 Коммент.

Лжедоктор продал кемеровской бабушке лекарство за 500 тысяч рублей

вчера 17:03 Хроника 0 Коммент.

В России нашли смертельно опасное лекарство от кашля

вчера 15:39 Общество 0 Коммент.

Семья с двумя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара в Новосибирске

вчера 14:40 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске запретили парковаться у гимназии № 5

вчера 14:17 Авто 0 Коммент.

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