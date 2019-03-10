В Бердске фура пробила бензобак и заблокировала двор

ФОТО С ПАБЛИКА ВО "ВКОНТАКТЕ" - "АВТОБЕРДСК"

Грузовик «MAN» при попытке припарковаться поближе к магазину застрял на 12 часов.

Во дворе одного из дворов Бердска большегрузный автомобиль пробил бензобак при попытке подъехать к зоне выгрузки магазина «Мария-Ра», сообщает портал «АвтоБердск». Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 марта. По словам водителя, он приехал с товаром и пытался совершить разворот, ориентируясь на навигатор, однако манёвру помешало ограждение цветочной клумбы, которое пробило бензобак большегруза.

Поскольку продолжать движение с пробитым бензобаком было нельзя, фура простояла в бердском дворе 12 часов, заблокировав дорогу для других водителей. К «севшему на мель» грузовику выехала другая фура. После перегрузки товара, машину отбуксировали.

Напомним, в феврале 2019 года грузовик "Хино" столкнулся с КамАЗом в Новосибирской области; в результате аварии погиб 25-летний мужчина.