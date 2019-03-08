В Новосибирске пропала 16-летняя девочка в тёмно-зелёном пуховике

фото со страницы отряда "Маяк" во "ВКонтакте"

О местонахождении жительницы Советского района ничего не известно с седьмого марта.

Поисково-спасательный отряд «Маяк» разыскивает Нафикову Екатерину Александровну 2002 года рождения. Девочка поздно вечером 7 марта вышла из дома своего дедушки на улице Шлюзовой и пропала. До настоящего времени о ней нет никакой информации.

Девочка ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Была одета в тёмно-зелёный пуховик, шарф в зелёную и белую клетку, чёрные джинсы и бордовые кроссовки.

Напомним, 6 марта пропала 15-летняя Ева Каракулова, о ней тоже до сих пор нет никаких известий.