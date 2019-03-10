В Новосибирской области двое мужчин убили собаку ради мяса

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Двое жителей Маслянина предстанут перед судом за жестокое обращение с животными: мужчины хотели съесть собаку.

Заместителем прокурора Маслянинского района утверждено обвинительное заключение в отношении двух мужчин, убивших собаку. По версии следователей, в ноябре 2018 года выпившие друзья решили забить немецкую овчарку, чтобы употребить её мясо в пищу. Один из мужчин вывел собаку на веранду дома и несколько раз ударил ножом в шею, после этого, его сообщник взял топор и также ударил несколько раз, но животное смогло вырваться из рук убийц и выпрыгнуть в окно.

На улице собаку увидели неравнодушные люди и отвезли в ветеринарную клинику, но несмотря на усилия медиков, овчарка скончалась. Уголовное дело, возбуждённое в отношении мужчин, в скором времени рассмотрят в суде. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы за садистский характер совершённого преступления.

Напомним, ранее в Новосибирские спасатели вытащили собаку из заброшенного погреба.