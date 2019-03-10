Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов
Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019
Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
Водитель иномарки протаранил киоск с мороженым в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
10.03.2019 12:59
ФОТО ИЗ паблика "АСТ-54" во "Вконтакте"
На остановке улица Холодильная водитель «Mercedes-Benz, S500» врезался в торговую точку фирмы «Инмарко», продавца не было на месте.
В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадал киоск по продаже мороженого. На перекрёстке улиц Холодильная и Дуси Ковальчук произошло столкновение автомобилей «Toyota Corolla» и «Mercedes-Benz, S500», в результате чего «Мерседес» отбросило в сторону. 2,5-тонная машина протаранила пустой киоск, прилегающий к автобусной остановке.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на место ДТП приезжали медицинские работники, о пострадавших не сообщается. Известно, что продавца внутри киоска не было.
Напомним, ранее в ДТП на Бердском шоссе перевернулся внедорожник
Комментарии
Лента новостей
Предстоящей ночью температура воздуха может упасть до -20 градусов
Российская сборная удерживает лидерство по медалям Универсиады-2019
Избранный бизнес-омбудсмен в Новосибирской области не приступил к своей работе
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное