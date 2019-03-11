Эксперты Росконтроля нашли в питьевой воде для детей ртуть и аммиак

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Большинство исследуемых образцов не прошли физико-химическую проверку и попали в чёрный список организации.

Специалисты Росконтроля проверили более десятка марок детской питьевой воды. Среди них: «Святой источник "Светлячок"», «Черноголовская детская», «Малышка», «Жемчужинка Байкала», «Hipp», «Сенежская Малютка», «Фрутоняня», «Агуша», «Nutrilac Aqua», «Сказочный лес», «Винни» и «Bebi». Результаты тестов организация опубликовала на своём сайте.

Согласно данным исследований, безопасными специалисты посчитали только три образца: «Святой источник "Светлячок"», «Черноголовская детская» и «Малышка». У всех был установлен высокий процент натуральности и пищевой ценности, также они не содержат токсичных примесей. Содержание кальция, магния и фтора соответствует нормам.

Все остальные марки эксперты не рекомендуют покупать. Во время лабораторных исследований в некоторых образцах были обнаружены микробы, также зафиксировано превышение допустимой нормы содержания ртути и низкое содержание фтора и аммиака.

Так, вода «Сказочный лес» не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям, а также не имеет специальной маркировки «для детского питания». В «Сенежской Малютке» содержание лития находится на верхней границе нормы, а во «Фрутоняне» концентрация ртути превышена в три раза.

В итоге девять образцов эксперты Росконтроля занесли в свой чёрный список, так как они не соответствуют требованиям к воде высшей категории.

Напомним, в начале марта Роскачество дало советы по выбору настоящего шоколада.