Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

скриншот из программы «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» на «ТВ-3»

Рейтинговое телевизионное шоу может покинуть его самый яркий участник – всё дело в тяжёлой болезни его супруги.

Сергей Пахомов (он же Пахом), известный ролью в фильме «Зелёный слоник» и участием в «Битве экстрасенсов» на ТНТ, на данный момент снимается в популярном реалити-шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» на «ТВ-3». Однако мужчина хочет уйти из программы.

Он попросил остальных членов его команды на следующем тайном голосовании выбрать его в качестве того, кто покинет шоу. Пахом не смог даже сдержать слёз, объясняя экстрасенсам такое решение.

«У меня болеет жена, мы боремся с раком пятый год. В последний день на большой земле я узнал, что ей нужно делать трансплантацию. Я должен быть рядом с ней, пообещайте, что проголосуете против меня», – заявил он в очередном выпуске.

Вот только желание отомстить за грубые слова другому члену команды – Татьяне Лариной – оказалось для экстрасенсов сильнее, чем сочувствие к Пахому и его жене. Поэтому по результатам голосования его оставили на шоу.

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