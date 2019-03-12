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Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

Рубрика: культура

12.03.2019 08:13

скриншот из программы «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» на «ТВ-3»

Рейтинговое телевизионное шоу может покинуть его самый яркий участник – всё дело в тяжёлой болезни его супруги.

Сергей Пахомов (он же Пахом), известный ролью в фильме «Зелёный слоник» и участием в «Битве экстрасенсов» на ТНТ, на данный момент снимается в популярном реалити-шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» на «ТВ-3». Однако мужчина хочет уйти из программы.

Он попросил остальных членов его команды на следующем тайном голосовании выбрать его в качестве того, кто покинет шоу. Пахом не смог даже сдержать слёз, объясняя экстрасенсам такое решение.

«У меня болеет жена, мы боремся с раком пятый год. В последний день на большой земле я узнал, что ей нужно делать трансплантацию. Я должен быть рядом с ней, пообещайте, что проголосуете против меня», – заявил он в очередном выпуске.

Вот только желание отомстить за грубые слова другому члену команды – Татьяне Лариной – оказалось для экстрасенсов сильнее, чем сочувствие к Пахому и его жене. Поэтому по результатам голосования его оставили на шоу.

Напомним, в марте стало известно, почему певец Шура пожалел о визите в Ростов.

Теги: телевидение знаменитости шоу

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Сибирские военные будут метать гранаты верхом на лошадях

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Учёные НГТУ разработали самый мощный аккумулятор в России

сегодня 13:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали опасную марку шпрот

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

МЧС назвал причину пожара в популярном продуктовом магазине в центре Новосибирска

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра»

сегодня 12:00 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области задержали соболиные шкуры на полтора миллиона рублей

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Сергея Зверева вызвали в полицию за пикет в защиту Байкала

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Следком назвал количество долгостроев и обманутых дольщиков в стране

сегодня 10:44 Экономика 0 Коммент.

Дима Билан рассказал об отношении к Сергею Лазареву и Евровидению-2019

сегодня 10:14 Культура 0 Коммент.

Новосибирская область попала в топ-5 лидеров по смертности от ВИЧ

сегодня 09:06 Общество 0 Коммент.

Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

сегодня 08:47 Общество 0 Коммент.

Экстрасенс Пахом хочет покинуть шоу «Последний герой» из-за онкозаболевания жены

сегодня 08:13 Культура 0 Коммент.

Глава новосибирского минздрава показал снимок своих лёгких

сегодня 07:23 Общество 0 Коммент.

Вице-спикер Госдумы предложила запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

сегодня 07:10 Общество 0 Коммент.

Россельхознадзор закрыл крупную свиноферму в Новосибирске

вчера 20:48 Общество 0 Коммент.

В Бердске пенсионера держали против воли два месяца в частном приюте

вчера 20:20 Хроника 0 Коммент.

Лицей «Надежда Сибири» вновь подаёт в суд на застройщика

вчера 19:27 Общество 0 Коммент.

В Первомайском районе продают участок земли вместе с домами 118 новосибирцев

вчера 17:49 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска горит один из старейших супермаркетов города – движение по Красному проспекту перекрыто

вчера 17:20 Общество 0 Коммент.

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