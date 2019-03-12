Глава ФАС рассказал о серьёзных переплатах россиян за коммунальные услуги

фото с сайта pixabay.com

Большинство граждан в два раза переплачивает за ряд платежей ЖКХ.

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал в интервью НТВ, что нужны кардинальные изменения в ситуации с коммунальными тарифами, которая сложилась из-за огромных проблем в законодательстве. На данный момент около трёх четвертей регионов страны переплачивает за услуги ЖКХ. Четверть же недоплачивает и имеет заниженные тарифы.

«Граждане в большинстве своём по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 % себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и не доплачиваем этим коммунальным монстрам – это всё чушь собачья», – заявил Игорь Артемьев.

Он также рассказал, что такие различия в тарифах происходят из-за злоупотребления полномочиями среди органов местных самоуправлений.

По словам Игоря Артемьева, стоимость тарифов ЖКХ даже у соседних регионов может отличаться в 54 раза. Дабы устранить эту проблему, в правительство внесли уже почти 1000 правок в законодательство. Но вот по мнению главы ФАС, данных мер недостаточно. Поэтому внесли в кабмин отдельный законопроект.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что самостоятельная сортировка мусора позволит новосибирцам экономить на тарифах ЖКХ.